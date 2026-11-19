Elevă luată cu ambulanța direct de la ore, după ce ar fi consumat substanțe interzise. Incident grav la un colegiu din Cluj
Elevă luată cu ambulanța direct de la ore
O elevă de clasa a X-a de la Colegiul George Coșbuc din Cluj-Napoca a ajuns la spital după ce i s-a făcut rău în timpul orelor. Există suspiciuni privind consumul unei substanțe interzise, posibil canabis, iar conducerea școlii a informat instituțiile competente.
O intervenție de urgență a avut loc la Colegiul Național „George Coșbuc” din Cluj-Napoca, după ce unei eleve de clasa a X-a i s-a făcut rău în timpul programului școlar. Fata a fost preluată de o ambulanță și transportată la spital, iar circumstanțele în care a ajuns să aibă nevoie de îngrijiri medicale ridică suspiciuni privind un posibil consum de substanțe interzise.
Incidentul s-a petrecut marți, 17 noiembrie 2026. Potrivit informațiilor obținute de Știri de Cluj, în rândul elevilor și părinților au apărut relatări conform cărora adolescenta ar fi consumat o substanță interzisă, posibil canabis, folosind un dispozitiv electronic de vapat.
Informațiile nu au fost însă confirmate oficial, iar până în prezent nu există o dovadă că fata ar fi consumat droguri sau că starea de rău ar fi fost provocată de o asemenea substanță. Părinții au vorbit inclusiv despre posibilitatea unei supradoze, însă nici această variantă nu a fost confirmată de autorități.
Ce s-ar fi întâmplat în timpul orelor. Elevii vorbesc despre o țigară electronică folosită pentru consumul unei substanțe interzise
Primele informații despre posibila cauză a incidentului au apărut în rândul elevilor, care au relatat despre utilizarea unui dispozitiv electronic de vapat.
Potrivit surselor Știri de Cluj, eleva ar fi folosit un aparat asemănător unei țigări electronice obișnuite, însă diferența ar fi constat în rezerva introdusă în dispozitiv. În locul unui cartuș cu lichid aromat, destinat vapatului, aceasta ar fi utilizat unul despre care se bănuiește că ar fi conținut o substanță interzisă.
Canabisul este substanța despre care se vorbește în relatările apărute în rândul elevilor, dar nu există, deocamdată, o confirmare că aceasta s-ar fi aflat efectiv în dispozitivul respectiv.
Starea de rău a adolescentei a impus intervenția personalului medical al școlii. Diriginta a însoțit-o până la cabinetul medical, iar de acolo a fost solicitată ambulanța, care a transportat-o la spital.
Directorul Colegiului „George Coșbuc” confirmă suspiciunile privind consumul de substanțe. Ce instituții au fost anunțate
Conducerea Colegiului Național „George Coșbuc” a confirmat producerea incidentului din 17 noiembrie și faptul că eleva a avut nevoie de transport la spital. Directorul unității de învățământ, prof. Romulus-Gelu Fodor, a explicat pentru Știri de Cluj cum s-a desfășurat intervenția în cazul adolescentei.
Acesta a precizat că primele măsuri au fost luate în interiorul școlii, după ce fetei i s-a făcut rău în timpul unei ore. Diriginta a dus-o la cabinetul medical, iar personalul de acolo a solicitat ajutorul serviciului de ambulanță.
„Într-adevăr, în 17.11 am avut această fată căreia i s-a făcut rău în timpul orei. A fost dusă de către dirigintă la cabinetul medical. Cabinetul medical a anunțat serviciul de ambulanță. A venit ambulanța și, într-adevăr, fata a ajuns la spital”, a declarat directorul pentru Știri de Cluj.
Întrebat despre posibila cauză a stării de rău, directorul a confirmat că există suspiciuni privind consumul unor substanțe și a explicat că instituția de învățământ a notificat organismele responsabile de astfel de situații.
„Este, într-adevăr, suspectă de consum de substanțe. Tocmai din acest motiv, școala a făcut tot ceea ce a ținut de ea. Am anunțat ISJ-ul, am anunțat Biroul pentru Siguranță Școlară, am anunțat Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog din Cluj”, a precizat directorul.
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După transportarea la spital, eleva a rămas sub supravegherea medicilor. La momentul discuției cu reprezentanții Știri de Cluj, aceasta nu fusese externată, însă informațiile transmise de directorul colegiului indicau că starea sa era stabilă.
Conducerea unității de învățământ urmează să analizeze ce măsuri pot fi luate după ce eleva va reveni la cursuri. Directorul a precizat că școala intenționează să îi ofere sprijinul necesar, în limitele resurselor și atribuțiilor pe care le are.
În ceea ce privește sesizarea Poliției, directorul a explicat că au fost parcurse demersurile prevăzute de procedurile aplicabile în astfel de situații. Printre instituțiile informate se numără Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Biroul pentru Siguranță Școlară din cadrul IPJ Cluj și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog.
Părinții au cerut explicații după ce eleva a ajuns la spital. Ce mesaj a transmis conducerea colegiului
Incidentul de la Colegiul Național „George Coșbuc” a stârnit îngrijorare în rândul părinților, care au solicitat lămuriri din partea conducerii unității de învățământ. În urma întrebărilor primite, directorul colegiului le-a transmis acestora un mesaj în care a prezentat modul în care a fost gestionată situația și măsurile întreprinse de școală.
Reprezentanții colegiului susțin că intervenția a fost realizată cu promptitudine și că instituțiile abilitate au fost informate despre cele întâmplate.
„Cu referire la incidentul petrecut în urmă cu câteva zile în unitatea noastră de învățământ, dorim să vă asigurăm că situația a fost gestionată cu responsabilitate și promptitudine, fiind luate toate măsurile necesare. Conducerea școlii a informat autoritățile competente, precum și Inspectoratul Școlar Județean Cluj”.
În același mesaj, conducerea Colegiului „George Coșbuc” a subliniat că prevenirea consumului de droguri face parte din preocupările constante ale instituției. Potrivit reprezentanților școlii, elevii participă la activități de informare și prevenție organizate împreună cu instituții și organizații specializate, printre care se numără și Organizația Preventis.
Ce măsuri de prevenție anunță Colegiul „George Coșbuc”. Toți diriginții vor aborda problema consumului de droguri
Pe lângă notificarea instituțiilor competente, conducerea colegiului a anunțat că va intensifica acțiunile de informare și prevenire a consumului de substanțe interzise. În perioada următoare, toți profesorii diriginți vor organiza activități speciale în cadrul orelor de dirigenție, pentru ca elevii să înțeleagă mai bine riscurile asociate unor asemenea comportamente.
Planul anunțat de conducerea școlii pune accent pe informarea corectă, conștientizarea pericolelor și formarea unor comportamente responsabile în rândul adolescenților.
„În perioada imediat următoare, toți profesorii diriginți vor desfășura, în cadrul orelor de dirigenție, activități educaționale dedicate prevenirii consumului de substanțe interzise, cu accent pe informarea corectă a elevilor, conștientizarea riscurilor și dezvoltarea unor comportamente responsabile. Vom continua și vom intensifica aceste demersuri, în colaborare cu specialiștii și instituțiile abilitate.”
Conducerea Colegiului „George Coșbuc” consideră că prevenirea consumului de droguri nu poate fi realizată exclusiv prin activitățile organizate în școală, ci presupune și implicarea familiilor. În acest context, părinții sunt îndemnați să fie atenți la eventualele modificări de comportament sau de stare emoțională ale copiilor și să discute deschis cu aceștia despre dificultățile pe care le întâmpină.
„De aceea, vă încurajăm să acordați o atenție deosebită comportamentului, stării emoționale și eventualelor schimbări pe care le observați la copiii dumneavoastră, să discutați deschis cu ei și să le oferiți sprijinul și înțelegerea de care au nevoie.”
Reprezentanții școlii le recomandă părinților să păstreze legătura cu diriginții și cu membrii conducerii atunci când observă probleme personale, emoționale sau comportamentale care ar putea afecta siguranța copiilor.
„O comunicare deschisă și timpurie ne poate ajuta să identificăm situațiile de risc și să intervenim la timp, oferind sprijinul necesar, cu respectarea confidențialității.”
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