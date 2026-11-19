Publicat 19 nov. 2026, 12:01 Actualizat 19 nov. 2026, 12:16 Sursă Realitatea.Net, gorj.tv, gorjeanul

Un accident de muncă grav s-a produs joi, 19 noiembrie 2026, în incinta Termocentralei Rovinari, în zona stației de tratare a apei. Doi muncitori, în vârstă de 42 și 57 de ani, au fost răniți după ce o conductă ar fi căzut peste ei. La fața locului au intervenit echipaje medicale, iar cei doi au fost transportați la spital.

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