Publicat19 nov. 2026, 12:01
Actualizat19 nov. 2026, 12:16
SursăRealitatea.Net, gorj.tv, gorjeanul
Un accident de muncă grav s-a produs joi, 19 noiembrie 2026, în incinta Termocentralei Rovinari, în zona stației de tratare a apei. Doi muncitori, în vârstă de 42 și 57 de ani, au fost răniți după ce o conductă ar fi căzut peste ei. La fața locului au intervenit echipaje medicale, iar cei doi au fost transportați la spital.
Potrivit informațiilor transmise de Serviciul de Ambulanță, cei doi muncitori au suferit mai multe traumatisme în urma accidentului. Unul dintre bărbați a fost diagnosticat cu traumatism toracic, traumatism de coloană vertebrală și traumatisme la nivelul ambelor membre inferioare, anunță presa locală.
Cel de-al doilea muncitor a suferit un traumatism cranian, precum și traumatisme la nivelul membrelor inferioare.
Ambii bărbați erau conștienți în momentul în care au fost preluați de echipajele medicale și nu prezentau arsuri. Aceștia au fost transportați cu două ambulanțe la Compartimentul de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Rovinari, pentru investigații și îngrijiri medicale.
Elicopterul SMURD nu a putut interveni din cauza vremii
Având în vedere gravitatea leziunilor suferite de unul dintre muncitori, a fost solicitat și un elicopter SMURD, pentru a asigura transportul medical de urgență. Intervenția aeriană nu a mai putut fi realizată însă, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile zborului. Ulterior, ambii răniți au fost transporați cu ambulanța la spital.
La locul producerii accidentului s-au deplasat și polițiștii, care au început cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs evenimentul și în ce condiții au fost răniți cei doi angajați.
Conform unor informații neoficiale, cercetările ar putea viza posibile infracțiuni de vătămare corporală din culpă, precum și neluarea sau nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.