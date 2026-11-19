Scris de Catalina Anghel Publicat: 19 nov. 2026, 10:15

Pentru mulți părinți, perioada de dinainte de Crăciun vine cu o listă care crește în fiecare zi: cadourile pentru cei mici, făina pentru cozonac, becul ars de la ghirlandă, cine vine în Ajun și cine în prima zi de Crăciun. Te gândești la ea și când ești la volan, în drum spre casă. Între timp, pe bancheta din spate, copilul stă cu fruntea aproape lipită de geam și nu-i scapă nimic din ce trece pe lângă voi.

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