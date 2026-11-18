Publicat 18 nov. 2026, 19:53 Actualizat 18 nov. 2026, 20:11

Barajul de la Lacul Morii ar putea reprezenta un risc pentru București în cazul unui cutremur puternic, susține fostul senator Marius Marinescu. Inginer constructor de profesie, acesta atrage atenția asupra necesității consolidării structurii.

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