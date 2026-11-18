Scris de Catalina Anghel Publicat: 18 nov. 2026, 18:03

O piesă uzată la culegătorul de porumb poate opri o combină în momentul nepotrivit pentru recoltare. Soluția este un stoc de piese de schimb la îndemână, verificat înainte de sezon. Pornind de la această nevoie, magazinul Flodel, din Dărmănești, județul Suceava, pune la dispoziție componente pentru utilaje agricole, inclusiv piese pentru hedere de porumb disponibile din stoc.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre piese de schimb