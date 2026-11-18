Raportul medico-legal confirmă că Paul Bușe, bărbatul de 72 de ani care și-a ucis angajata însărcinată în decembrie 2023, avea discernământ în momentul comiterii crimei. Expertiza psihiatrică arată că acesta nu suferea de tulburări psihice majore care să îi afecteze capacitatea de a înțelege și de a-și controla acțiunile. Între timp, Tribunalul București l-a condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat.
Paul Bușe avea discernământ când și-a ucis angajata gravidă
Noi informații ies la iveală în cazul crimei care a șocat Capitala. Paul Bușe, patronul în vârstă de 72 de ani acuzat că a ucis-o cu o cruzime extremă pe Ioana Beatrice, angajata sa însărcinată, avea discernământ în momentul comiterii faptei, potrivit raportului medico-legal.
Astfel, conform expertizei psihiatrice, bărbatul nu prezenta tulburări psihice majore care să îi afecteze discernământul și nu necesită instituirea unor măsuri de siguranță cu caracter medical.
Deși inculpatul a invocat în fața instanței un presupus „declic psihic” și a susținut că nu era în deplinătatea facultăților mintale atunci când a comis crima, concluziile expertizei medico-legale au infirmat această apărare.
Judecătorul a reținut că documentele medicale depuse de bărbat indicau anumite afecțiuni psihiatrice și neurologice, printre care amnezie disociativă, tulburări anxios-depresive și halucinații organice, însă acestea nu demonstrau afectarea discernământului la momentul comiterii faptei.
Condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea tinerei însărcinate
Paul Bușe a fost condamnat luni de Tribunalul București la închisoare pe viață pentru omor calificat, infracțiune comisă cu premeditare, asupra unei femei gravide și prin cruzimi. În plus, instanța l-a obligat să plătească familiei victimei despăgubiri în valoare de 650.000 de euro. Decizia Tribunalului București nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
Cum s-a petrecut crima din magazinul din Sectorul 3
Potrivit actelor din dosar, tragedia a avut loc pe 7 decembrie 2023, în intervalul 09:29-09:38, într-un magazin alimentar deținut de Paul Bușe, situat în complexul comercial Postăvarul din Sectorul 3 al Capitalei. Victima, Ioana Beatrice, în vârstă de 23 de ani, era însărcinată în luna a treia.
Anchetatorii au stabilit că bărbatul a atacat-o cu o violență extremă, aplicându-i peste șapte lovituri de cuțit și folosind inclusiv o drujbă. Tânăra a suferit multiple plăgi în diferite zone ale corpului, leziunile provocându-i în cele din urmă decesul. La scurt timp după crimă, în jurul orei 10:04, Paul Bușe s-a prezentat singur la Secția 12 de Poliție, unde a recunoscut că și-a ucis angajata. Ulterior, acesta i-a condus pe polițiști la locul faptei, unde a fost descoperit trupul neînsuflețit al tinerei, alături de o drujbă și trei cuțite.
Care ar fi fost motivul crimei
În timpul procesului au fost prezentate mai multe declarații privind posibilele motive ale atacului. Martorii au indicat că unul dintre motivele conflictului ar fi fost refuzul tinerei de a accepta invitațiile repetate ale patronului de a se întâlni în garsoniera acestuia, invitații care ar fi avut loc în vara anului 2023. În schimb, Paul Bușe a susținut că între el și victimă existau conflicte legate de presupuse furturi din gestiunea magazinului. Acesta a afirmat și că ar fi fost amenințat de concubinul tinerei și de fratele acestuia, fiind constrâns să le ofere sume importante de bani.
În fața instanței, inculpatul a încercat să transfere responsabilitatea asupra victimei, susținând că aceasta îl provoca, fura din magazin și i-ar fi distrus o sală de jocuri. De asemenea, a afirmat că ar fi fost atacat de tânără în momentul comiterii faptei și că ar fi acționat fără discernământ, în urma unui presupus episod psihic. Judecătorul a respins însă aceste susțineri, arătând că nu sunt susținute de probele administrate în cauză.
Tribunalul: „O brutalitate excepțională”
În motivarea condamnării la închisoare pe viață, instanța a subliniat cruzimea deosebită cu care a fost comisă fapta și intensitatea violențelor exercitate asupra victimei. Judecătorii au evidențiat numărul mare de lovituri, zonele anatomice vizate și folosirea drujbei în timpul atacului.
La finalul procesului, Paul Bușe a declarat că regretă cele întâmplate și că îi pare rău pentru fapta comisă. Instanța a considerat însă că probele administrate demonstrează gravitatea extremă a crimei și responsabilitatea inculpatului.