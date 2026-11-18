Scris de Dana Bărăgan Publicat: 18 nov. 2026, 11:41

Raportul medico-legal confirmă că Paul Bușe, bărbatul de 72 de ani care și-a ucis angajata însărcinată în decembrie 2023, avea discernământ în momentul comiterii crimei. Expertiza psihiatrică arată că acesta nu suferea de tulburări psihice majore care să îi afecteze capacitatea de a înțelege și de a-și controla acțiunile. Între timp, Tribunalul București l-a condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat.

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