O alertă de securitate a fost declanșată marți seară, 17 noiembrie 2026, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni, după ce o aeronavă care efectua cursa Chișinău - București a fost vizată de o amenințare cu bombă. Autoritățile au activat imediat procedurile specifice, iar avionul a fost verificat de structurile competente, inclusiv Serviciul Român de Informații (SRI).
Potrivit informațiilor Realitatea Plus, a fost vorba despre zborul Wizz Air 3248, care a decolat din Chișinău și a aterizat pe Aeroportul Henri Coandă la ora 21:43. La bordul aeronavei se aflau 102 pasageri.
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După aterizare, au fost aplicate măsurile de securitate prevăzute pentru astfel de situații, iar aeronava și bagajele au fost supuse unor verificări amănunțite. Echipajele specializate au intervenit pentru a elimina orice risc și pentru a stabili dacă amenințarea are un fundament real.
În urma controalelor efectuate, autoritățile au concluzionat că alerta a fost falsă. Nu au fost descoperite materiale explozive sau alte elemente care să reprezinte un pericol pentru pasageri ori pentru infrastructura aeroportuară.
Val de false alerte cu bombă pe numeroase aeroporturi din Europa
Incidentul de marți seară are loc pe fondul unui val de alerte false cu bombă care a afectat în ultimele săptămâni transportul aerian din Europa. Zeci de zboruri din state precum Italia, Franța, Spania, Polonia, Finlanda și România au fost vizate de amenințări similare, toate dovedindu-se ulterior false. SRI a precizat la începutul lunii noiembrie că astfel de sesizări au vizat „mai multe zboruri din toată Europa”, iar investigarea autorilor se desfășoară în cooperare cu instituții din mai multe state.
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România s-a aflat și ea printre țările afectate. Pe 5 și 6 noiembrie, Aeroportul Internațional Henri Coandă a fost vizat de mai multe alerte succesive. În doar aproximativ 12 ore, trei aeronave care operau curse din Milano, Belgrad și pe ruta Amsterdam-București-Tel Aviv au fost supuse unor verificări de securitate, după amenințări cu bombă primite de autorități. În toate cazurile, alertele s-au dovedit a fi false.
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