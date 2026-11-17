Publicat 17 nov. 2026, 23:10 Actualizat 17 nov. 2026, 23:31 Sursă Realitatea.net realitatea plus

O alertă de securitate a fost declanșată marți seară, 17 noiembrie 2026, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni, după ce o aeronavă care efectua cursa Chișinău - București a fost vizată de o amenințare cu bombă. Autoritățile au activat imediat procedurile specifice, iar avionul a fost verificat de structurile competente, inclusiv Serviciul Român de Informații (SRI).

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