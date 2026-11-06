O nouă alertă cu bombă pe Aeroportul Otopeni! Vizat, un avion TAROM cu 102 pasageri, venit de la Praga

Publicat 6 nov. 2026, 12:21 Actualizat 6 nov. 2026, 12:42

O nouă alertă cu bombă a fost semnalată pe Aeroportul Internațional "Henri Coandă" din Capitală. De această dată, amenințarea a vizat cursa TAROM ROT226, care operează zborul direct Praga-București. Aeronava a aterizat la ora 12:19.

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