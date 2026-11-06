O nouă alertă cu bombă pe Aeroportul Otopeni! Vizat, un avion TAROM cu 102 pasageri, venit de la Praga

O nouă alertă cu bombă a fost semnalată pe Aeroportul Internațional "Henri Coandă" din Capitală. De această dată, amenințarea a vizat cursa TAROM ROT226, care operează zborul direct Praga-București. Aeronava a aterizat la ora 12:19.
Autoritățile aeroportuare au început, vineri, 6 noiembrie, aplicarea măsurilor procedurale specifice în astfel de situații, în colaborare cu instituțiile statului. Potrivit informațiilor disponibile, la fața locului nu au fost necesare măsuri suplimentare. Mai exact, gestionarea situației a revenit specialiștilor din cadrul aeroportului, fără să fie solicitată intervenția Serviciului Român de Informații (SRI).
Reprezentanții aeroportului au precizat că traficul aerian se desfășoară în condiții de siguranță, "fără probleme și conform planului de zbor".
Până la ora transmiterii acestei știri, informațiile disponibile nu indică existența unui pericol confirmat la bordul aeronavei TAROM. Autoritățile continuă să aplice procedurile de securitate pentru verificarea situației.
Incidentul de vineri, 6 noiembrie, vine în contextul unor serii de amenințări cu bombă care au vizat mai multe aeroporturi și curse aeriene, inclusiv din România, dar și din alte state europene.
De ce a fost declanșat un val de alerte cu bombă pe Aeroportul Otopeni, joi
Aeroportul "Henri Coandă" din București a fost vizat de alte două amenințări cu bombă, joi seară, 5 noiembrie, potrivit informațiilor transmise de Serviciul Român de Informații (SRI).
Echipajul aeronavei KLM a fost informat despre situație, în condiții similare celor din cazul cursei Wizz Air, vizată de o amenințare cu bombă în cursul aceleiași zile.
Tot joi, 5 noiembrie, autoritățile au activat celula de criză pe Otopeni, după ce echipajul unei aeronave Wizz Air sosite de la Milano a anunțat existența unei amenințări cu bombă la bord.
În acest caz, cei de la SRI au transmis că aeronava a aterizat în siguranță, iar procedurile specifice pentru astfel de situații au fost declanșate imediat. La bordul aeronavei se aflau182 de pasageri și 7 membri ai echipajului.
Traficul aerian pe aeroport s-a desfășurat în deplină siguranță, aeronavele au decolat și au aterizat conform planurilor de zbor.