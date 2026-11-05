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Generalul Alexandru Grumaz, despre alertele cu bombă de la Otopeni: „Nu este o glumă. Sunt operațiuni care creează spaimă și dezordine”

Alertele cu bombă de la Otopeni testează capacitatea de reacție a autorităților. Foto/Profimedia

Alertele cu bombă de la Otopeni testează capacitatea de reacție a autorităților. Foto/Profimedia

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Scris deIulian Budusan
Publicat5 nov. 2026, 19:33
SursăRealitatea PLUS

Generalul în rezervă Alexandru Grumaz avertizează că amenințările cu bombă care au vizat zboruri și aeroporturi europene nu trebuie tratate cu superficialitate. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea, acesta a explicat că astfel de acțiuni pot face parte din operațiuni menite să provoace panică în rândul populației și să testeze capacitatea de reacție a autorităților.

Referindu-se la cele două alerte care au vizat aeroportul Henri Coandă din Otopeni, generalul a arătat că România nu pare să fi fost ținta unei operațiuni concepute special împotriva sa, ci se confruntă cu vulnerabilități de securitate întâlnite și în alte state europene.

Acesta a atras atenția că asemenea amenințări, chiar dacă nu se confirmă, presupun mobilizarea unor resurse importante și intervenția mai multor structuri ale statului.

Nu, nu e o glumă. Sunt operațiuni care creează spaimă și dezordine în rândul populației și asta este extrem de... este o mare vulnerabilitate. Dacă reușești să faci acest lucru, este la fel ca și cum ai veni cu o armată la granița țării respective

a declarat Alexandru Grumaz/MApN.

Alertele aeriene pun presiune pe autorități și afectează populația

Generalul a explicat că gestionarea amenințărilor de securitate implică proceduri complexe, verificări amănunțite și mobilizarea unor echipe specializate. Experiența incidentelor provocate de drone arată cât de dificilă poate fi identificarea originii unui pericol și stabilirea măsurilor necesare.

E foarte complicat sistemul ăsta de amenințare și de luare a măsurilor, pentru că se pun în funcțiune.

Ați văzut după drone. Sunt cel puțin zeci de oameni care merg cu o aparatură vastă ca să vadă, să descopere dacă drona aia cui aparține, de unde vine, ce s-a întâmplat, a explodat, n-a explodat.

Sunt lucruri care sunt foarte complicate și afectează populația

a declarat Alexandru Grumaz/MApN.

Potrivit generalului, miza acestor acțiuni nu se rezumă la perturbarea activității unui aeroport sau la întârzierea unor zboruri. Efectul urmărit poate fi amplificarea sentimentului de nesiguranță și provocarea dezordinii, prin obligarea autorităților să reacționeze la amenințări repetate.

Alertele de la Otopeni readuc astfel în atenție vulnerabilitățile infrastructurii critice și necesitatea unei reacții rapide și coordonate din partea instituțiilor responsabile de securitatea aeriană.

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