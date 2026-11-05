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ExclusivSocial· 1 min citire
Generalul Alexandru Grumaz, despre alertele cu bombă de la Otopeni: „Nu este o glumă. Sunt operațiuni care creează spaimă și dezordine”
Alertele cu bombă de la Otopeni testează capacitatea de reacție a autorităților. Foto/Profimedia
Publicat5 nov. 2026, 19:33
SursăRealitatea PLUS
Generalul în rezervă Alexandru Grumaz avertizează că amenințările cu bombă care au vizat zboruri și aeroporturi europene nu trebuie tratate cu superficialitate. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea, acesta a explicat că astfel de acțiuni pot face parte din operațiuni menite să provoace panică în rândul populației și să testeze capacitatea de reacție a autorităților.
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