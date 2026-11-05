Florin Manole vrea ca pensionarii să primească banii pe card, nu prin poștaș. Ce ajutoare se plătesc în decembrie

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 5 nov. 2026, 12:02

Ministrul Muncii, Florin Manole, încurajează plata pensiilor direct în conturile bancare, în locul distribuirii banilor în numerar prin intermediul poștașilor. Oficialul susține că transferurile bancare sunt mult mai ieftine pentru stat, însă a precizat că pensionarii nu vor fi obligați să renunțe la plata prin Poșta Română.

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