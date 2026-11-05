Florin Manole vrea ca pensionarii să primească banii pe card, nu prin poștaș. Ce ajutoare se plătesc în decembrie

Ministrul Muncii, Florin Manole, încurajează plata pensiilor direct în conturile bancare, în locul distribuirii banilor în numerar prin intermediul poștașilor. Oficialul susține că transferurile bancare sunt mult mai ieftine pentru stat, însă a precizat că pensionarii nu vor fi obligați să renunțe la plata prin Poșta Română.
Declarațiile vin într-un moment în care autoritățile pregătesc plata pensiilor și a celei de-a doua tranșe a ajutoarelor financiare pentru pensionarii cu venituri mici. În decembrie 2026, beneficiarii eligibili vor primi suplimentar între 300 și 500 de lei, în funcție de veniturile lunare.
Cum vrea Florin Manole să schimbe plata pensiilor
Ministrul Muncii a explicat că plata pensiilor prin intermediul Poștei Române presupune costuri administrative mult mai mari decât virarea banilor în conturile bancare. Potrivit lui Florin Manole, statul plătește de aproximativ zece ori mai mult pentru distribuirea pensiilor prin poștă decât pentru comisioanele aferente transferurilor bancare.
Manole a precizat însă că nu intenționează să impună schimbarea modalității de plată. Pensionarii vor putea în continuare să primească banii în numerar, prin poștaș, dacă aceasta este varianta pe care o preferă.
„Nu vreau să speriem pe nimeni, nu vreau să obligăm pe nimeni. Nu am de gând”, a explicat ministrul, amintind că există localități izolate în care poștașul are și un rol social important pentru persoanele în vârstă.
Cum pot primi pensionarii banii direct pe card
Pensionarii care doresc să renunțe la plata în numerar pot opta pentru virarea pensiei într-un cont bancar.
Această metodă poate fi mai comodă pentru persoanele care locuiesc în orașe și au acces la servicii bancare. În plus, nu mai este necesar ca pensionarul să fie acasă în ziua în care poștașul distribuie pensia.
Ministrul a mai spus că a discutat cu reprezentanții unor bănci despre extinderea accesului la serviciile bancare, inclusiv în zonele mai puțin deservite.
Ce ajutoare primesc pensionarii în decembrie 2026
Pe lângă pensia lunară, pensionarii cu venituri de cel mult 3.000 de lei vor primi în decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat în 2026.
Sumele sunt diferențiate în funcție de veniturile lunare cumulate:
500 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei inclusiv;
400 de lei pentru cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv;
300 de lei pentru pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv.
Ajutorul este acordat în două tranșe egale, prima fiind plătită în luna mai, iar cea de-a doua urmând să ajungă la beneficiari în decembrie. Astfel, sprijinul total acordat pe parcursul anului este de 1.000, 800 sau 600 de lei, în funcție de categoria de venit.
Banii se acordă din oficiu, fără ca pensionarii eligibili să depună cereri.
Când intră pensiile în decembrie
Pensionarii care primesc banii prin intermediul Poștei Române vor avea pensiile distribuite la domiciliu în prima parte a lunii. Potrivit informațiilor transmise de conducerea Poștei Române, distribuirea este estimată să înceapă pe 2 decembrie și să se încheie până pe 16 decembrie.
Pentru cei care au ales plata în cont bancar, pensiile sunt virate, în mod obișnuit, pe data de 12 a lunii, fără a depăși data de 13. În decembrie 2026, data de 12 cade sâmbătă, astfel că pensionarii trebuie să urmărească eventualele precizări ale băncilor și ale Casei Naționale de Pensii privind procesarea viramentelor.