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Atac violent în Botoșani! O femeie de 30 de ani, sfâșiată de doi câini scăpați din țarc: victima, în stare critică

Câine agresiv/ Profimedia

Câine agresiv/ Profimedia

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 5 nov. 2026, 07:36

O femeie în vârstă de 30 de ani, din județul Botoșani, a fost atacată cu violență de doi câini, în timp ce mergea să ducă gunoiul. Incidentul s-a produs marți, 3 noiembrie, în localitatea Petricani, din orașul Săveni. Victima a suferit răni grave și a fost transportată de urgență la spitalul din Botoșani, unde ar fi ajuns în stare critică, relatează publicația locală BotoșaniNews.

Potrivit informațiilor obținute de publicația BotoșaniNews, cei doi câini, care ar aparține unui vecin, ar fi scăpat din țarcul în care erau ținuți și au atacat-o pe femeie. Polițiștii ajunși la fața locului au intervenit pentru a îndepărta animalele și a opri atacul.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani au confirmat intervenția.

În urma unui apel prin 112, care sesiza că o femeie este atacată de câini, în orașul Săveni, polițiștii care au ajuns la fața locului au intervenit pentru îndepărtarea câinilor

a declarat Delia Nenișcu, purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani.

Proprietarul câinilor, amendat cu 6.000 de lei

În urma incidentului, proprietarul celor doi câini, un bărbat în vârstă de 58 de ani, a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 6.000 de lei. De asemenea, polițiștii au deschis un dosar penal pentru neluarea de către proprietarul câinilor a măsurilor de prevenire a atacului canin.

A fost întocmit și dosar penal pentru infracțiunea de neluare de către proprietarul câinilor a măsurilor de prevenire a atacului canin

a precizat Delia Nenișcu.

Mărturii cutremurătoare despre starea victimei: „Au rupt bucăți din ea”

Femeia atacată a fost transportată de urgență la spitalul din Botoșani, unde ar fi avut nevoie de transfuzii de sânge. Potrivit unei martore citate de BotoșaniNews, victima ar fi fost în comă în seara în care s-a produs atacul. Aceasta a povestit că femeia mergea pur și simplu să ducă gunoiul în momentul în care a fost atacată de cei doi câini de talie mare, descriind scenele drept deosebit de grave.

E un suflet de om! Mergea să ducă gunoiul și dintr-un sat vecin (Petricani), au scăpat doi câini lupi la cineva și au atacat-o. Au rupt bucăți din ea, păr pe cap nu mai are. Este în stare critică la spital, la Botoșani. Aseară era în comă, nu știu dacă și-a revenit. A avut nevoie de transfuzie de sânge. E ceva de groază

a declarat femeia, în exclusivitate pentru BotoșaniNews.

Circumstanțele exacte ale atacului și evoluția stării de sănătate a victimei nu au fost precizate oficial până la acest moment.

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