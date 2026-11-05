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Social· 2 min citire
Atac violent în Botoșani! O femeie de 30 de ani, sfâșiată de doi câini scăpați din țarc: victima, în stare critică
Câine agresiv/ Profimedia
O femeie în vârstă de 30 de ani, din județul Botoșani, a fost atacată cu violență de doi câini, în timp ce mergea să ducă gunoiul. Incidentul s-a produs marți, 3 noiembrie, în localitatea Petricani, din orașul Săveni. Victima a suferit răni grave și a fost transportată de urgență la spitalul din Botoșani, unde ar fi ajuns în stare critică, relatează publicația locală BotoșaniNews.
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