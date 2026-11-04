Incident la o școală din Cluj: Un elev de clasa a II-a și-a rănit colegul cu un cuțit
Un elev de clasa a II-a și-a rănit colegul cu un cuțit. Foto/Profimedia
Un elev de clasa a II-a din comuna Cătina, județul Cluj, a fost transportat la spital după ce a suferit o tăietură la mână în urma unui incident petrecut în școală. Băiatul le-ar fi spus inițial cadrelor didactice că s-a accidentat într-o sticlă spartă, însă ulterior a apărut informația că ar fi fost rănit de un coleg cu un cuțit.
Potrivit relatării unui părinte, trei copii ar fi fost implicați în incident, iar obiectul tăietor ar fi fost adus inițial de un elev, observat de învățătoare și pus într-un dulap din clasă. Ulterior, un alt copil l-ar fi luat și și-ar fi rănit colegul. Directoarea școlii confirmă că băiatul a fost tăiat la mână, dar susține că incidentul s-a produs în timpul unui joc. Poliția face verificări pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.
Cum ar fi ajuns cuțitul în sala de clasă
Conform informațiilor prezentate de un părinte pentru Știri de Cluj, obiectul ar fi fost cumpărat dintr-un magazin de către unul dintre elevi și adus ulterior la școală. Învățătoarea ar fi observat cuțitul și l-ar fi pus într-un dulap din sala de clasă.
Părintele susține că, la un moment dat, un alt copil ar fi luat obiectul din locul în care fusese depozitat și l-ar fi folosit pentru a-și răni colegul.
„Un copil ar fi cumpărat un cuțit de la magazin și l-ar fi adus la școală. Învățătoarea l-ar fi văzut și l-ar fi pus într-un dulap. După aceea, un alt copil ar fi luat cuțitul din dulap și și-ar fi înjunghiat colegul, care îi este și verișor”, a relatat părintele.
Potrivit acestei versiuni, trei elevi ar fi avut legătură cu incidentul: copilul care ar fi adus cuțitul, cel care l-ar fi luat din dulap și băiatul care a fost rănit. Deocamdată, această succesiune a evenimentelor nu a fost confirmată oficial de conducerea școlii.
Ce le-ar fi spus copilul profesorilor înainte să ajungă la spital
Incidentul s-a petrecut marți dimineață, în jurul orei 7:30, la scurt timp după ce elevii au ajuns la unitatea de învățământ cu microbuzul școlar.
După ce a fost rănit, băiatul ar fi mers la profesorul de serviciu și la învățătoare, ținându-și mâna acoperită cu o haină. Prima explicație pe care le-ar fi oferit-o cadrelor didactice a fost că se accidentase în curtea școlii.
Mai exact, copilul ar fi povestit că se afla pe terenul de fotbal din spatele clădirii și că lovise cu piciorul o sticlă de bere. În urma căderii, s-ar fi tăiat în cioburile acesteia.
Profesorii au solicitat intervenția echipajelor medicale prin apel la 112. Un echipaj SMURD a ajuns la școală și l-a transportat pe elev la spital pentru îngrijiri.
Ulterior, informațiile apărute în urma verificărilor au indicat că rana nu ar fi fost provocată de sticlă, ci de un cuțit folosit de un coleg.
Primarul comunei Cătina confirmă că elevii sunt veri
Florin Călin Borbely, primarul comunei Cătina, a confirmat că băiatul rănit și elevul care i-ar fi provocat tăietura sunt veri primari și colegi de clasă.
Edilul a relatat că a aflat despre incident după ce copilul s-a prezentat în fața cadrelor didactice cu mâna acoperită.
„La un moment dat, un băiat a apărut jos la profesorul de serviciu, la învățătoarea lui, ăsta fiind în clasa a doua, și se ținea de mână cu o haină”, a povestit primarul.
Acesta a precizat că profesorii au reacționat imediat și au chemat ambulanța. Inițial, explicația oferită de copil a fost cea referitoare la accidentarea în cioburile unei sticle.
„S-a sunat la 112, a venit un echipaj SMURD, l-a luat pe copil și l-a dus la spital. Acolo s-a aflat că, de fapt, nu a fost accidentul cu sticla, că de fapt a fost tăiat de un verișor”, a declarat Florin Călin Borbely.
Primarul a mai menționat că nu cunoaște toate detaliile referitoare la momentul în care s-a produs rănirea. De asemenea, vârsta exactă a copiilor nu este clarificată. Potrivit unor informații prezentate de părintele citat de publicația locală, elevii ar avea aproximativ 10-12 ani, deși sunt înscriși în clasa a II-a.
Directoarea școlii susține că elevii se jucau cu obiectul tăietor
Adela Mihaela Voivod, directoarea unității de învățământ din Cătina, a confirmat că elevul a fost rănit cu un cuțit. Aceasta a prezentat însă o altă perspectivă asupra celor întâmplate, susținând că nu a fost vorba despre un atac intenționat, ci despre un incident produs în timpul unui joc.
„Nu a înjunghiat pe nimeni, nu, nu. A fost la un incident, s-au jucat cu un cuțitaș și l-a tăiat, l-a tăiat la mână”, a declarat directoarea pentru Știri de Cluj.
Declarația directoarei nu confirmă informațiile părintelui despre proveniența cuțitului și despre presupusa depozitare a acestuia într-un dulap de către învățătoare.
Prin urmare, rămâne de stabilit dacă obiectul a fost adus de un alt elev și cum a ajuns în posesia copilului care și-a rănit colegul. De asemenea, ancheta urmează să clarifice circumstanțele în care s-a produs tăietura.
Poliția verifică incidentul de la școala din Cluj
După producerea incidentului, polițiștii au mers la unitatea de învățământ din comuna Cătina pentru a discuta cu persoanele care ar putea oferi informații despre cele întâmplate.
Sunt audiați reprezentanții școlii, cadrele didactice și elevii care au fost prezenți în momentul producerii incidentului.
Primarul comunei a confirmat că oamenii legii au început verificările la fața locului.
„Poliția este la școală, ia declarații de la doamna director, de la profesor, de la cei care au fost în prima fază acolo și de la colegii lui”, a precizat Florin Călin Borbely.
Ancheta urmează să stabilească împrejurările exacte în care copilul a fost rănit, cine a adus cuțitul în școală și cum a ajuns acesta la elevul care și-a tăiat colegul.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News