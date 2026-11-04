Incident la o școală din Cluj: Un elev de clasa a II-a și-a rănit colegul cu un cuțit

Publicat 4 nov. 2026, 16:28 Actualizat 4 nov. 2026, 16:40

Un elev de clasa a II-a din comuna Cătina, județul Cluj, a fost transportat la spital după ce a suferit o tăietură la mână în urma unui incident petrecut în școală. Băiatul le-ar fi spus inițial cadrelor didactice că s-a accidentat într-o sticlă spartă, însă ulterior a apărut informația că ar fi fost rănit de un coleg cu un cuțit.

Distribuie articolul