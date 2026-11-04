Se deschide o nouă porțiune din A0 Nord. Autostrada Bucureștiului face un pas important spre finalizare VIDEO

Autostrada Bucureștiului A0 se extinde cu încă aproximativ 13 kilometri. Circulația pe loturile 3 și 4 ale sectorului nordic, între Afumați și Glina, va fi deschisă azi, 4 noiembrie 2026, de la ora 14:00. Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, și de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.
Ce porțiuni din A0 Nord se deschid
Deschiderea de azi, de la ora 14: 00, vizează două sectoare ale Autostrăzii Bucureștiului. Lotul 3 face legătura între Afumați și Pantelimon, iar lotul 4 continuă traseul până la Glina.
Deși lotul 4 fusese deja recepționat, circulația pe acesta depindea de finalizarea și deschiderea lotului 3. Astfel, cele două tronsoane vor fi date în trafic simultan, pentru a asigura continuitatea pe această porțiune a A0 Nord.
Potrivit directorului CNAIR, deschiderea va avea loc după finalizarea lucrărilor necesare pentru siguranța rutieră. Odată cu inaugurarea, rețeaua de autostradă din jurul Capitalei va avea încă 13 kilometri funcționali.
De ce este importantă deschiderea A0 Nord
Autostrada A0 are rolul de a prelua o parte importantă din traficul de tranzit care ajunge în zona Bucureștiului. Prin dezvoltarea inelului de centură la nivel de autostradă, șoferii vor avea o alternativă la drumurile aglomerate din jurul Capitalei și la traversarea unor artere urbane.
În același timp, A0 poate prelua o parte din traficul greu și din deplasările care nu au ca destinație Bucureștiul, reducând presiunea asupra infrastructurii rutiere locale.
Inaugurarea celor două loturi fusese anunțată inițial pentru 26 octombrie 2026. Termenul nu a fost respectat, deoarece pe lotul 3 mai erau necesare lucrări înainte ca șoferii să poată circula în condiții de siguranță.
Printre intervențiile rămase s-au numărat montarea parapetelor de protecție, instalarea elementelor de semnalizare rutieră și finalizarea lucrărilor la sistemele de colectare a apelor pluviale.
CNAIR a transmis că traficul va fi permis numai după încheierea lucrărilor de siguranță rutieră. Deschiderea simultană a loturilor 3 și 4 permite astfel utilizarea unei porțiuni continue de autostradă, fără întreruperi între cele două sectoare.
Cât au costat loturile 3 și 4 ale A0 Nord
Valoarea cumulată a lucrărilor pentru cele două loturi este de aproximativ 710 milioane de lei, fără TVA. Finanțarea a fost asigurată prin Programul Transport 2021–2027.
Constructorii au fost diferiți pentru cele două sectoare. Lotul 3, între Afumați și Pantelimon, a fost realizat de compania China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), iar lotul 4, între Pantelimon și Glina, de grupul UMB.
Ce mai trebuie finalizat la Autostrada Bucureștiului
Pentru închiderea integrală a inelului A0 mai sunt necesare lucrări pe sectoarele care nu au fost încă date în circulație.
Printre acestea se află și lotul 1 al sectorului nordic, între Joița și Corbeanca. Finalizarea tuturor tronsoanelor va permite circulația pe întregul traseu al Autostrăzii de Centură și va oferi șoferilor o alternativă completă pentru ocolirea Capitalei.