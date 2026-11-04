Se deschide o nouă porțiune din A0 Nord. Autostrada Bucureștiului face un pas important spre finalizare VIDEO

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 4 nov. 2026, 10:24

Autostrada Bucureștiului A0 se extinde cu încă aproximativ 13 kilometri. Circulația pe loturile 3 și 4 ale sectorului nordic, între Afumați și Glina, va fi deschisă azi, 4 noiembrie 2026, de la ora 14:00. Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, și de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Distribuie articolul