Febră, tuse și frisoane la copii. Cum îți dai seama dacă este gripă sau răceală

Publicat 3 nov. 2026, 19:00 Actualizat 3 nov. 2026, 19:02

Febră, tuse, nas înfundat sau dureri în corp? Nu orice viroză este o simplă răceală! Gripa poate debuta brusc și poate afecta puternic starea copilului. Iată cum pot recunoaște părinții simptomele și când trebuie să solicite ajutor medical.

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