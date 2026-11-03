Febră, tuse și frisoane la copii. Cum îți dai seama dacă este gripă sau răceală
Cum îți dai seama dacă este gripă sau răceală la copii. Foto/Profimedia
Febră, tuse, nas înfundat sau dureri în corp? Nu orice viroză este o simplă răceală! Gripa poate debuta brusc și poate afecta puternic starea copilului. Iată cum pot recunoaște părinții simptomele și când trebuie să solicite ajutor medical.
Febra, tusea, durerile în gât și nasul înfundat sunt manifestări întâlnite atât în gripă, cât și în răceala obișnuită. Deși cele două afecțiuni pot semăna, există câteva diferențe în modul în care debutează și evoluează. Gripa se instalează, de regulă, brusc și poate afecta mai puternic starea generală a copilului, în timp ce răceala apare treptat și provoacă, în principal, simptome respiratorii. Părinții trebuie să știe cum să urmărească evoluția bolii și care sunt semnele ce impun consult medical.
Cum deosebești gripa de răceala obișnuită la copii
Un prim indiciu este viteza cu care apar simptomele. În cazul gripei, copilul poate trece în doar câteva ore de la o stare aparent bună la febră și oboseală accentuată. Răceala se instalează, în general, mai lent, iar manifestările sunt adesea mai ușoare.
Gripa la copii poate provoca:
febră și frisoane;
dureri de cap și dureri musculare;
oboseală intensă și stare generală alterată;
tuse, de obicei seacă;
durere în gât;
nas înfundat sau secreții nazale;
uneori, vărsături și diaree.
Răceala la copii se manifestă cel mai frecvent prin:
nas care curge sau este înfundat;
strănut;
durere sau iritație în gât;
tuse;
uneori, febră ușoară.
În general, un copil răcit își poate păstra o parte din energia obișnuită, în timp ce gripa îl poate face să pară mult mai obosit și lipsit de vlagă. Totuși, aceste diferențe nu sunt suficiente pentru stabilirea diagnosticului. Cele două boli au simptome comune, iar manifestările pot varia de la un copil la altul. Nici absența febrei nu exclude automat gripa.
Este necesar un test pentru confirmarea gripei?
Nu orice copil care prezintă simptome asemănătoare gripei are nevoie de testare. Medicul stabilește dacă investigația este utilă, în funcție de vârsta copilului, manifestări, evoluția bolii și eventualele afecțiuni asociate.
Testele rapide pentru gripă identifică prezența unor componente ale virusului și pot furniza un rezultat în aproximativ 10-15 minute. Acestea pot indica o infecție cu virus gripal de tip A sau B, însă un rezultat negativ nu înseamnă întotdeauna că gripa poate fi exclusă.
Există și teste moleculare, care detectează materialul genetic al virusului și au o acuratețe mai ridicată. În funcție de situație, medicul poate recomanda o astfel de analiză sau poate stabili conduita medicală pe baza examinării și a simptomelor.
Un test rapid poate identifica tipul A sau B, dar nu stabilește subtipul virusului gripal A. De asemenea, simptomele copilului nu permit identificarea acestui subtip.
Cum îngrijești copilul acasă dacă are gripă sau răceală
Dacă simptomele sunt ușoare, iar medicul nu recomandă o altă conduită, îngrijirea la domiciliu urmărește în primul rând odihna, hidratarea și ameliorarea disconfortului.
Iată câteva măsuri utile pentru părinți:
Asigură-i copilului suficientă odihnă. Lasă-l să se recupereze și ține-l acasă cât timp are febră sau nu se simte bine. Urmărește-i starea și pe timpul nopții, mai ales dacă simptomele sunt intense.
Oferă-i lichide în mod regulat. Apa și alte lichide potrivite vârstei ajută la prevenirea deshidratării. Dacă are vărsături, încearcă să îi dai cantități mici, la intervale scurte. În cazul sugarilor, alăptarea trebuie continuată.
Ajută-l să respire mai ușor. Pentru nasul înfundat se poate folosi ser fiziologic, potrivit vârstei copilului.
Administrează medicamente pentru febră sau durere numai dacă este necesar. Paracetamolul sau ibuprofenul pot fi utilizate în funcție de vârstă, greutate și recomandările din prospect. Doza trebuie verificată cu atenție, inclusiv în raport cu concentrația produsului.
Paracetamolul și ibuprofenul nu trebuie administrate simultan și nu este recomandată alternarea lor fără indicația unui medic sau a unui asistent medical. Verifică și compoziția altor medicamente administrate copilului, pentru a evita dublarea dozei de paracetamol.
În cazul paracetamolului, intervalul dintre administrări trebuie să fie de cel puțin patru ore, fără a depăși patru doze în 24 de ore. Nu continua administrarea mai mult de trei zile fără să ceri sfatul unui specialist.
Ibuprofenul nu trebuie administrat unui copil deshidratat sau care are varicelă. Dacă micuțul suferă de astm, cere recomandarea medicului înainte de utilizare. Aspirina nu se administrează copiilor și adolescenților sub 16 ani.
Pentru scăderea febrei nu sunt recomandate împachetările sau ștergerea copilului cu buretele. De asemenea, evită să îl îmbraci ori să îl învelești în exces.
Cât durează gripa și când trebuie consultat medicul
În cazul gripei, febra persistă de obicei între trei și patru zile, iar cele mai multe manifestări se ameliorează în decurs de trei până la șapte zile. Tusea și senzația de slăbiciune pot continua însă și după ce celelalte simptome au dispărut.
Este recomandat să ceri sfatul medicului dacă febra durează cinci zile sau mai mult, dacă starea copilului se deteriorează ori dacă simptomele reapar după o perioadă în care părea că se recuperează.
Vârsta este un criteriu important în evaluarea febrei:
Bebelușii sub trei luni: o temperatură de cel puțin 38°C necesită evaluare medicală rapidă.
Copiii cu vârste între trei și șase luni: este necesar consultul dacă temperatura ajunge la 39°C sau depășește această valoare.
Copiii mai mari: trebuie solicitați medici atunci când febra persistă, simptomele se agravează sau apar semne de deshidratare.
Părinții trebuie să contacteze medicul cât mai devreme dacă suspectează gripa la un copil sub cinci ani, în special la cei sub doi ani. Același lucru este valabil pentru copiii care au astm, diabet sau afecțiuni cardiace ori pulmonare.
În anumite situații, medicul poate prescrie antivirale. Aceste medicamente acționează împotriva virusului gripal și au, în general, eficiența cea mai mare dacă tratamentul începe în primele 48 de ore de la apariția simptomelor. Totuși, pot fi utile și ulterior, în special în cazul copiilor cu risc crescut de complicații sau cu forme severe de boală.
De exemplu, un sugar de două luni care are febră de 38°C trebuie evaluat rapid de un medic. În schimb, un copil de patru ani care are nasul înfundat, dar respiră normal, bea lichide și are o stare generală bună poate fi supravegheat acasă, cu respectarea recomandărilor medicale. Dacă febra persistă cinci zile, este necesară reevaluarea. În cazul unui copil cu astm care dezvoltă simptome de gripă, medicul trebuie contactat fără întârziere.
Semne de alarmă: când trebuie să mergi de urgență la spital
Unele manifestări pot indica o complicație sau o agravare a bolii și nu trebuie ignorate. Sună la 112 sau solicită imediat asistență medicală dacă observi că:
copilul respiră cu dificultate sau foarte repede;
pielea din zona coastelor se retrage la fiecare inspirație;
buzele sau pielea capătă o nuanță albăstruie;
este foarte somnolent, greu de trezit sau nu reacționează normal;
are convulsii, gâtul înțepenit sau o erupție care nu dispare la apăsare;
nu poate să bea sau să înghită;
nu a urinat timp de opt ore, are gura foarte uscată sau plânge fără lacrimi;
acuză dureri în piept.
Dificultățile de respirație, modificările de culoare ale pielii și starea de conștiență alterată sunt semne care impun intervenție medicală imediată.
Întrebări frecvente despre gripă și răceală la copii
Cât durează o răceală la copiii mici?
În cele mai multe cazuri, răceala se ameliorează în aproximativ două săptămâni. Dacă simptomele se intensifică, copilul devine foarte abătut sau apar manifestări îngrijorătoare, părinții trebuie să solicite sfatul medicului fără să aștepte încheierea acestui interval.
Mierea poate calma tusea copilului?
Mierea poate fi folosită pentru calmarea tusei la copiii care au împlinit un an. Nu trebuie oferită sugarilor sub 12 luni.
Sunt recomandate medicamentele fără rețetă pentru tuse și răceală?
Medicamentele destinate ameliorării tusei și simptomelor de răceală nu trebuie administrate copiilor sub șase ani fără recomandarea medicului sau a farmacistului. Înainte de a cumpăra un astfel de produs, părinții trebuie să verifice dacă este potrivit vârstei copilului.
Antibioticele vindecă gripa?
Nu. Gripa este provocată de un virus, iar antibioticele acționează împotriva infecțiilor bacteriene, nu a celor virale. Medicul poate recomanda un antibiotic numai dacă identifică și o infecție bacteriană asociată.
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