Febra la copii: cum o măsori corect și când trebuie să mergi la medic

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 2 nov. 2026, 11:41

Febra este unul dintre cele mai frecvente motive de îngrijorare pentru părinți. O temperatură de 38°C sau mai mult poate apărea în cazul unei răceli, al unei infecții virale sau bacteriene și, de multe ori, reprezintă răspunsul natural al organismului la infecție.

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