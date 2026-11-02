Febra la copii: cum o măsori corect și când trebuie să mergi la medic
termometru
Febra este unul dintre cele mai frecvente motive de îngrijorare pentru părinți. O temperatură de 38°C sau mai mult poate apărea în cazul unei răceli, al unei infecții virale sau bacteriene și, de multe ori, reprezintă răspunsul natural al organismului la infecție.
Când apare febra la copii, părinții trebuie să știe cum să măsoare corect temperatura, ce pot face acasă și care sunt semnele care impun un consult medical. O febră 39 la copii nu înseamnă automat o urgență în toate cazurile, dar necesită mai multă atenție, în special la sugari.
Cum măsori
Cea mai simplă metodă pentru măsurarea temperaturii la copiii mici este folosirea unui termometru digital. Pentru copiii sub 5 ani, măsurarea la subraț este o variantă recomandată și ușor de aplicat acasă.
Așază vârful termometrului în centrul axilei, direct pe piele, apoi ține brațul copilului lipit de corp până când aparatul semnalizează finalizarea măsurătorii. Respectă instrucțiunile producătorului și notează valoarea, împreună cu ora la care ai făcut măsurarea.
Există și termometre auriculare, care măsoară temperatura în ureche. Acestea pot fi utile, dar trebuie folosite corect, potrivit vârstei copilului și instrucțiunilor aparatului. Benzile aplicate pe frunte nu sunt la fel de precise, deoarece măsoară temperatura pielii, nu temperatura corporală propriu-zisă.
Dacă micuțul tocmai a făcut baie, a stat învelit într-o pătură groasă sau a alergat, așteaptă câteva minute înainte de măsurare. Temperatura poate fi temporar mai ridicată.
Ce valori contează
În general, o temperatură de 38°C sau mai mult este considerată febră la copii. Valorile trebuie însă interpretate în funcție de vârstă și de starea generală.
Sub 38°C: nu este considerată, de regulă, febră, dar copilul trebuie urmărit dacă pare bolnav.
38–38,9°C: febră care poate apărea în numeroase infecții obișnuite. Contează dacă micuțul este vioi, bea lichide și respiră normal.
39°C sau mai mult: febră ridicată, care justifică monitorizare atentă și evaluarea celorlalte simptome.
40°C sau mai mult: este recomandat să ceri sfatul medicului, mai ales dacă temperatura persistă sau copilul are o stare generală alterată.
Există două praguri de vârstă foarte importante. Un bebeluș mai mic de 3 luni care are temperatura de 38°C sau mai mult trebuie evaluat medical de urgență. La copiii cu vârste între 3 și 6 luni, temperatura de 39°C sau mai mult impune, de asemenea, evaluare medicală promptă.
La copiii mai mari de 6 luni, valoarea temperaturii nu trebuie folosită singură pentru a aprecia gravitatea bolii. Un copil cu 39°C care este atent, bea lichide și reacționează normal poate avea o evoluție diferită de cea a unui copil cu o temperatură mai mică, dar foarte somnolent sau cu dificultăți de respirație.
Ce poți face acasă
Dacă febra nu este însoțită de semne de alarmă, iar starea generală permite îngrijirea la domiciliu, primul lucru pe care îl poți face este să te asiguri că micuțul primește suficiente lichide. Oferă-i apă în cantități mici și repetate, iar bebelușului alăptat continuă să îi dai lapte matern la cerere. Urmărește dacă urinează normal și dacă are gura umedă.
Copilul trebuie îmbrăcat lejer, fără să fie dezbrăcat complet sau învelit în prea multe pături. Lasă-l să se odihnească și verifică periodic cum se simte, inclusiv pe timpul nopții. Nu este nevoie să îl obligi să mănânce dacă nu are poftă, dar hidratarea rămâne importantă.
Cu ce scazi febra la copii? Paracetamolul sau ibuprofenul pot fi folosite atunci când copilul este vizibil deranjat, are dureri sau se simte rău din cauza febrei. Medicamentele se administrează în funcție de greutate, vârstă și concentrația produsului, respectând prospectul și recomandarea medicului sau farmacistului. Nu improviza dozele și nu folosi lingurițe obișnuite pentru măsurarea siropului.
Nu administra paracetamol copiilor sub 2 luni și nu da ibuprofen copiilor sub 3 luni sau cu greutatea sub 5 kg fără recomandare medicală. Ibuprofenul nu este potrivit în anumite situații, precum deshidratarea sau varicela. Nu da paracetamol și ibuprofen simultan și nu le alterna decât dacă medicul îți recomandă acest lucru.
Printre așa-numitele remedii pentru febra copiilor se numără și compresele sau împachetările. Totuși, frecțiile cu alcool, băile reci și împachetările cu apă rece nu sunt recomandate. Nici ștergerea corpului cu buretele umed pentru a forța scăderea temperaturii nu este indicată. Scopul tratamentului este ca micuțul să se simtă mai bine, nu să obții neapărat o valoare normală pe termometru.
Semne de alarmă
Sună la 112 sau solicită ajutor medical de urgență dacă febra este însoțită de simptome precum:
dificultăți de respirație, respirație foarte rapidă sau geamăt la respirație;
copil greu de trezit, confuz sau care nu reacționează ca de obicei;
convulsii, în special dacă este primul episod;
gât înțepenit sau sensibilitate puternică la lumină;
pete sau erupții pe piele care nu dispar când apeși ușor un pahar transparent pe ele;
buze sau piele albăstrui, cenușii ori foarte palide;
semne importante de deshidratare, precum lipsa urinării, gura foarte uscată și absența lacrimilor.
Cere sfatul medicului și dacă febra durează cinci zile sau mai mult, dacă micuțul refuză lichidele, varsă repetat, urinează mult mai rar ori starea lui se înrăutățește. Nu aștepta să ajungă temperatura la o anumită valoare dacă observi semne care te îngrijorează.
Febra la sugari
Febra la sugari necesită o atenție specială, mai ales în primele luni de viață. Un bebeluș sub 3 luni cu temperatura de 38°C sau mai mult trebuie evaluat medical urgent, chiar dacă pare relativ bine și nu are alte simptome evidente. La această vârstă, unele infecții pot evolua rapid, iar evaluarea nu trebuie amânată pentru a vedea dacă febra scade după un medicament.
La sugarii între 3 și 6 luni, o temperatură de 39°C sau mai mult impune consult medical prompt. Părinții trebuie să urmărească și alte schimbări: refuzul alimentației, somnolența neobișnuită, plânsul persistent, respirația dificilă sau scăderea numărului de scutece ude.
Nu administra medicamente pentru febră fără să verifici în prealabil dacă sunt potrivite pentru vârsta și greutatea lui. Chiar și atunci când febra apare după vaccinare, este important să respecți recomandările medicului și pragurile de temperatură specifice vârstei.
În multe situații, copilul se recuperează fără complicații, dar părinții trebuie să urmărească atent starea generală și să ceară ajutor medical atunci când apar semne de alarmă.
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