Harta șpăgii din spitalele României! Județele în care pacienții reclamă cel mai des că li se cer bani

Șpaga din spitalele României continuă să fie reclamată de pacienți, iar cele mai recente date arată diferențe uriașe între județe. Potrivit informațiilor publicate pe platforma graphs.ro pentru luna septembrie 2026, Teleorman se află pe primul loc în clasamentul solicitărilor de bani raportate de pacienți, cu un procent de 13,7%. La polul opus se află Sălaj, Tulcea și Satu Mare, unde valorile sunt mult mai mici. Clujul ocupă locul al cincilea în clasamentul județelor cu cele mai puține raportări, cu un procent de 2,9%, sub media națională de aproximativ 4%.
Teleorman, pe primul loc pe harta șpăgii din spitale. Ce arată cifrele din septembrie
Cele mai recente rezultate ale mecanismului de feedback al pacienților arată că Teleorman înregistrează cel mai mare procent de răspunsuri privind sesizarea solicitărilor de bani sau a altor recompense din partea personalului medical. În luna septembrie 2026, procentul din Teleorman a ajuns la 13,7%, de peste trei ori mai mare decât media națională, situată în jurul valorii de 4%.
Pe următoarele locuri în clasamentul județelor cu cele mai multe raportări se află Harghita, unde procentul este de 8,5%, Giurgiu, cu 7,6%, și Neamț, cu 7%. Diferențele dintre județe sunt considerabile, în condițiile în care în unele zone valorile raportate sunt de numai 2% sau chiar mai mici. Datele provin din răspunsurile pacienților la chestionarele privind experiențele avute în unitățile medicale și sunt centralizate prin mecanismul de feedback al Ministerului Sănătății.
Județele în care pacienții reclamă cel mai rar șpaga. Clujul se află în primele cinci
La polul opus al clasamentului, județul Sălaj înregistrează cel mai mic procent de raportare a solicitărilor de șpagă, de 1,9%. Urmează Tulcea, cu 2,1%, și Satu Mare, cu 2,6%. Județele Timiș și Cluj au fiecare câte 2,9%, fiind astfel printre zonele cu cele mai mici procente din țară. În cazul Clujului, rezultatele au fost calculate pe baza a 2.924 de răspunsuri înregistrate în luna septembrie 2026.
Procentul de 2,9% plasează județul sub media națională de 4% și arată că solicitările de bani sau alte recompense sunt raportate mai rar decât în multe alte zone ale României. Clujul s-a aflat și în anii precedenți printre județele cu valori reduse pe harta șpăgii din spitale. În martie 2025, de exemplu, județul ocupa locul al doilea la nivel național, cu un procent de 2,52%, fiind depășit doar de Bistrița-Năsăud, unde procentul era de 2,29%.
Cum este realizată harta șpăgii. Ce sunt întrebați românii după externarea din spital
Harta șpăgii din spitalele României este realizată de platforma graphs.ro, dezvoltată de Dragoș Vana, pe baza datelor colectate prin Mecanismul de feedback al pacientului, administrat de Ministerul Sănătății.
Pacienții care au fost internați în spitalele publice pot primi, după externare, un chestionar în care sunt invitați să ofere informații despre experiența lor. Întrebările vizează mai multe aspecte, de la calitatea serviciilor medicale și curățenia din spital până la comportamentul personalului și explicațiile primite despre diagnostic sau tratament. Pacienții sunt întrebați și dacă au fost nevoiți să cumpere medicamente ori materiale sanitare, dacă starea lor de sănătate s-a îmbunătățit și dacă ar recomanda spitalul altor persoane.
În ceea ce privește șpaga, formularul conține o întrebare despre disponibilitatea pacienților de a sesiza situațiile în care personalul medical le-a solicitat bani sau alte recompense. Procentele publicate reflectă răspunsurile înregistrate prin acest mecanism, nu totalitatea cazurilor de corupție din sistemul sanitar.
Șpaga din spitale, o problemă veche. De ce s-a schimbat modul de raportare a pacienților
Mecanismul de feedback a fost introdus pentru a permite pacienților să își exprime opinia despre serviciile medicale primite și pentru a semnala eventualele probleme întâlnite în spitale. Inițial, formularul conținea întrebări distincte despre solicitarea și oferirea unor sume de bani personalului medical. În 2024, întrebările au fost modificate, iar pacienții au început să fie întrebați dacă doresc să sesizeze situațiile în care li s-au cerut bani sau alte recompense.
Modificarea a influențat și procentele înregistrate. Dragoș Vana, fondatorul platformei graphs.ro, a explicat anterior că, după schimbarea formularului, media națională a crescut de la aproximativ 1,7% la valori de 4% și 4,5%. În ultimii ani, harta șpăgii a arătat în mod repetat valori ridicate în unele județe din sudul României, printre care Teleorman și Giurgiu, în timp ce mai multe județe din Transilvania au înregistrat procente mai mici, conform Jurnaluldearges.ro.
Medicii prinși că luau șpagă au lăsat un spital fără specialiști. Cazul care a șocat pacienții
Problema banilor ceruți pacienților a ajuns în repetate rânduri și în atenția anchetatorilor, după ce medici și angajați ai spitalelor au fost acuzați că au condiționat acordarea unor servicii medicale de primirea unor sume de bani. Unul dintre cele mai recente cazuri a fost înregistrat în mai 2026, la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, din județul Suceava. Unitatea medicală a rămas fără medici ortopezi după ce doi doctori au fost prinși că luau șpagă.
Ancheta a început după ce un pacient a reclamat că i s-au cerut 1.500 de lei pentru o intervenție chirurgicală. Procurorii au organizat un flagrant, iar cercetările au indicat că cei doi medici ar fi primit bani sau produse de la zeci de pacienți și aparținători. Unul dintre medici a fost arestat preventiv, iar celălalt a fost plasat sub control judiciar. Din cauza anchetei, secția de ortopedie a rămas fără specialiști, iar pacienții care aveau nevoie de intervenții chirurgicale au fost redirecționați către alte spitale din regiune. Datele publicate pentru septembrie 2026 arată că problema solicitărilor de bani din spitale continuă să fie semnalată de pacienți, cu diferențe importante între județele României.