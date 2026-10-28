Harta șpăgii din spitalele României! Județele în care pacienții reclamă cel mai des că li se cer bani

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 oct. 2026, 11:42

Șpaga din spitalele României continuă să fie reclamată de pacienți, iar cele mai recente date arată diferențe uriașe între județe. Potrivit informațiilor publicate pe platforma graphs.ro pentru luna septembrie 2026, Teleorman se află pe primul loc în clasamentul solicitărilor de bani raportate de pacienți, cu un procent de 13,7%. La polul opus se află Sălaj, Tulcea și Satu Mare, unde valorile sunt mult mai mici. Clujul ocupă locul al cincilea în clasamentul județelor cu cele mai puține raportări, cu un procent de 2,9%, sub media națională de aproximativ 4%.

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