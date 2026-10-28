Șofer băut la volanul unui microbuz cu 19 elevi și doi profesori. A rămas fără permis

Incident grav în județul Neamț, unde șoferul unui microbuz care transporta 19 elevi și două cadre didactice într-o excursie a fost prins băut la volan. Bărbatul, în vârstă de 46 de ani, a fost oprit de polițiști în Târgu Neamț, iar testarea cu aparatul etilotest a arătat că acesta consumase alcool. Oamenii legii l-au amendat cu aproape 2.000 de lei și i-au suspendat dreptul de a conduce pentru 90 de zile. Copiii și-au continuat excursia cu un alt transportator.
19 elevi au plecat în excursie cu un șofer băut. Cum l-au descoperit polițiștii
Incidentul a avut loc marți, 27 octombrie, în jurul orei 11:23, când polițiștii din Târgu Neamț au oprit pentru un control de rutină un microbuz care circula pe strada 1 Decembrie 1918.
În autovehicul se aflau 19 elevi de gimnaziu și două cadre didactice, care participau la o excursie organizată pentru vizitarea unor obiective turistice. Microbuzul efectua un transport ocazional pe traseul Roman, Târgu Neamț, Farcașa. În timpul verificărilor, polițiștii l-au testat pe conducătorul auto cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,16 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Controlul a avut loc în cadrul unei acțiuni desfășurate de polițiștii rutieri pentru verificarea transportului de elevi, în contextul vacanței școlare.
Șoferul a rămas fără permis pentru 90 de zile. Ce s-a întâmplat cu elevii
După ce au constatat că bărbatul conducea sub influența alcoolului, polițiștii i-au aplicat o amendă contravențională de 1.946,25 lei. În plus, șoferului i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. Pentru ca elevii să își poată continua excursia în siguranță, autoritățile au luat măsuri pentru înlocuirea transportatorului. Astfel, copiii și cadrele didactice au fost preluați de o altă societate de transport, care a asigurat continuarea călătoriei. Potrivit Codului rutier, conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, atunci când fapta nu constituie infracțiune, este sancționată cu amendă și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.
Nu este primul caz. Un alt șofer băut a fost prins cu 20 de copii într-un microbuz
Incidentul din Neamț vine la numai o lună după ce polițiștii din județul Timiș au descoperit un alt șofer de microbuz prins băut la volan, în timp ce transporta 20 de elevi. Cazul a avut loc pe 28 septembrie 2026, în orașul Recaș. Șoferul, în vârstă de 36 de ani, ar fi încercat să evite controlul polițiștilor, schimbând brusc direcția de mers și intrând pe un drum din apropierea căii ferate. Oamenii legii au pornit în urmărirea microbuzului și au reușit să îl oprească. În urma verificărilor, au descoperit că vehiculul transporta 20 de copii, deși avea doar 15 locuri înscrise în certificatul de înmatriculare.
Mai mult, testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost amendat cu 3.676,25 de lei și a rămas fără permis pentru 90 de zile. Un caz asemănător fusese înregistrat și pe 7 septembrie, tot în județul Timiș, unde un alt conducător de microbuz școlar a fost prins băut în timp ce transporta 14 elevi. Polițiștii rutieri continuă controalele asupra transporturilor școlare, inclusiv în cazul excursiilor și taberelor, pentru prevenirea accidentelor și protejarea copiilor.