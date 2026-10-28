Șofer băut la volanul unui microbuz cu 19 elevi și doi profesori. A rămas fără permis

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 oct. 2026, 09:29

Incident grav în județul Neamț, unde șoferul unui microbuz care transporta 19 elevi și două cadre didactice într-o excursie a fost prins băut la volan. Bărbatul, în vârstă de 46 de ani, a fost oprit de polițiști în Târgu Neamț, iar testarea cu aparatul etilotest a arătat că acesta consumase alcool. Oamenii legii l-au amendat cu aproape 2.000 de lei și i-au suspendat dreptul de a conduce pentru 90 de zile. Copiii și-au continuat excursia cu un alt transportator.

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