Constanța, lovită de ploile torențiale. Cod Roșu de vreme severă în patru localități. Al doilea mesaj RO-Alert, emis -VIDEO

Publicat 27 oct. 2026, 16:50 Actualizat 27 oct. 2026, 17:00

Ploile torențiale care au căzut marți în municipiul Constanța le-au dat bătăi de cap șoferilor, dar și călătorilor care folosesc transportul în comun, după ce acumulările de apă de pe carosabil au îngreunat circulația. Mai multe trasee CT BUS sunt afectate, în special în zonele inundabile ale orașului, unde transportul public se desfășoară cu dificultate.

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