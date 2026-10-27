Constanța, lovită de ploile torențiale. Cod Roșu de vreme severă în patru localități. Al doilea mesaj RO-Alert, emis -VIDEO

Ploile torențiale care au căzut marți în municipiul Constanța le-au dat bătăi de cap șoferilor, dar și călătorilor care folosesc transportul în comun, după ce acumulările de apă de pe carosabil au îngreunat circulația. Mai multe trasee CT BUS sunt afectate, în special în zonele inundabile ale orașului, unde transportul public se desfășoară cu dificultate.
UPDATE - Cod roșu de vreme severă în municipiu și alte trei localități. A fost emis un nou mesaj Ro-Alert
Locuitorii din Constanța și din mai multe localități ale județului au fost vizați de un nou mesaj RO-ALERT, după ce meteorologii au emis o avertizare nowcasting Cod Roșu de vreme severă.
Avertizarea vizează municipiul Constanța și localitățile Ovidiu, Năvodari și Lumina și este valabilă până la ora 19:00.
Potrivit ANM, sunt așteptate averse torențiale, iar cantitățile de apă acumulate pot depăși 20–25 de litri pe metru pătrat. În ultimele ore, în zonele vizate s-au înregistrat deja acumulări de 50–55 de litri pe metru pătrat. De asemenea, sunt prognozate descărcări electrice.
ȘTIRE INIȚIALĂ:
Transportul public, dat peste cap din cauza acumulărilor de apă
Locuitorii municipiului Constanța au primit un mesaj RO-Alert prin care sunt avertizați cu privire la precipitațiile abundente. În intervalul orar 16:00–19:00, cantitățile de apă pot depăși 25–35 de litri pe metru pătrat, iar în unele zone s-au acumulat deja între 35 și 40 de litri pe metru pătrat.
Totodată, județul Constanța se află sub o atenționare meteorologică Cod Galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă până miercuri, 28 octombrie, la ora 12:00. Sunt prognozate acumulări de 20–30 de litri pe metru pătrat și, izolat, cantități de peste 40 de litri pe metru pătrat.
În contextul avertizărilor meteorologice, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, iar călătorii trebuie să ia în calcul posibile întârzieri și perturbări ale transportului public.