Femeie suspectată că a jefuit persoane vârstnice, identificată de polițiști în Prahova. Cum au ajutat imaginile publicate de anchetatori - FOTO

O femeie suspectată că ar fi comis mai multe furturi și o tâlhărie în municipiul Ploiești, având drept victime în special persoane în vârstă, a fost identificată de polițiști după ce autoritățile au făcut publice fotografii cu aceasta și au solicitat ajutorul populației. Suspecta a fost dusă la audieri, în cadrul anchetei care vizează cinci fapte presupus comise în perioada mai-august 2026.
Potrivit reprezentanților Poliției Prahova, informațiile oferite de cetățeni au contribuit la identificarea femeii. Anchetatorii le-au mulțumit celor care au răspuns apelului și au sprijinit demersurile pentru găsirea persoanei căutate.
Femeia, bănuită de cinci infracțiuni comise în Ploiești
Polițiștii au stabilit că femeia este suspectată de implicare într-un dosar de tâlhărie și în alte patru cazuri de furt. Faptele cercetate ar fi avut loc între 14 mai și 3 august 2026, în municipiul Ploiești.
Unul dintre cele mai grave incidente s-ar fi petrecut pe 14 mai, pe strada Veronica Micle, unde o femeie în vârstă de 83 de ani ar fi rămas fără geantă după ce aceasta i-ar fi fost smulsă.
În celelalte patru cazuri, anchetatorii suspectează că femeia ar fi pătruns în locuințele unor persoane și ar fi sustras bunuri și diferite sume de bani.
Investigațiile au fost extinse după înregistrarea primelor sesizări, iar polițiștii au verificat informațiile disponibile pentru a stabili dacă faptele au fost comise de aceeași persoană.
Victimele ar fi fost alese dintre persoanele în vârstă
Potrivit datelor din anchetă, femeia ar fi vizat în special persoane vârstnice, considerate victime în cazurile cercetate de polițiști.
Verificările efectuate de anchetatori, împreună cu analiza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zonele în care s-au produs incidentele, au conturat ipoteza că toate cele cinci infracțiuni ar fi fost comise de aceeași persoană.
Pentru a avansa cercetările, polițiștii au decis să solicite sprijinul comunității. În urmă cu aproximativ o săptămână, autoritățile au publicat mai multe fotografii cu femeia și au cerut persoanelor care ar putea oferi informații relevante să contacteze Poliția.
Apelul a avut rezultat, iar suspecta a fost identificată și condusă la sediul Poliției municipiului Ploiești pentru audieri.
Poliția Prahova le mulțumește cetățenilor pentru ajutor
Reprezentanții Poliției au transmis mulțumiri persoanelor care s-au implicat și au furnizat informații în urma apelului public.
Contribuția cetățenilor a sprijinit activitatea anchetatorilor și a ajutat la identificarea femeii cercetate în dosarele privind furturile și tâlhăria.
Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele și pentru stabilirea răspunderii juridice a persoanei vizate.