Femeie suspectată că a jefuit persoane vârstnice, identificată de polițiști în Prahova. Cum au ajutat imaginile publicate de anchetatori - FOTO

Publicat 26 oct. 2026, 17:26 Actualizat 26 oct. 2026, 17:27

O femeie suspectată că ar fi comis mai multe furturi și o tâlhărie în municipiul Ploiești, având drept victime în special persoane în vârstă, a fost identificată de polițiști după ce autoritățile au făcut publice fotografii cu aceasta și au solicitat ajutorul populației. Suspecta a fost dusă la audieri, în cadrul anchetei care vizează cinci fapte presupus comise în perioada mai-august 2026.

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