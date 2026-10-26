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Femeie lovită de un TIR în Sectorul 4 din București. Victima a ajuns la spital: traficul este restricționat

Mașină de poliție

Mașină de poliție

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 oct. 2026, 09:03

Un accident rutier a avut loc luni dimineață, 26 octombrie 2026, în Sectorul 4 al Capitalei. O femeie de 58 de ani a fost lovită de un autotren condus de un tânăr de 28 de ani, pe strada Sergent Ion Iriceanu. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, iar polițiștii au restricționat circulația în zonă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.

Incidentul a fost semnalat în jurul orei 07:35, printr-un apel la 112. La fața locului au intervenit polițiștii Brigăzii Rutiere, care au început cercetările. Din primele informații, șoferul autotrenului nu consumase alcool, iar testarea pentru substanțe interzise a avut rezultat negativ.

Cum s-a produs accidentul din Sectorul 4. O femeie a fost lovită de un autotren

Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră a Capitalei, autotrenul era condus de un tânăr de 28 de ani, care circula pe strada Sergent Ion Iriceanu, dinspre Șoseaua Berceni către Șoseaua Olteniței. În momentul în care a ajuns în dreptul imobilului cu numărul 2, șoferul a surprins și accidentat o femeie de 58 de ani. Circumstanțele exacte ale impactului nu au fost stabilite, iar polițiștii urmează să clarifice dacă victima traversa strada și în ce condiții s-a produs accidentul.

În urma impactului, femeia a suferit leziuni și a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Autoritățile nu au comunicat deocamdată detalii despre gravitatea rănilor sau despre starea sa de sănătate.

Șoferul TIR-ului a fost testat. Ce au arătat rezultatele

Conducătorul autotrenului a fost verificat de polițiști cu aparatura din dotare, iar rezultatele au fost zero în cazul testării pentru alcool și negativ în cazul substanțelor interzise.

Se efectuează cercetarea la fața locului pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulație.

— a transmis Brigada Rutieră.

Polițiștii continuă verificările pentru a stabili modul în care a avut loc impactul și dacă au fost respectate regulile de circulație.

Trafic restricționat pe strada Sergent Ion Iriceanu din București

Accidentul a provocat restricții de circulație pe strada Sergent Ion Iriceanu, una dintre arterele care fac legătura între Șoseaua Berceni și Șoseaua Olteniței. Potrivit Brigăzii Rutiere, traficul a fost restricționat pe sensul de deplasare dinspre Șoseaua Berceni către Șoseaua Olteniței, pentru desfășurarea cercetărilor la fața locului.

Alte accidente grave în Sectorul 4 al Capitalei

Zona de sud a Bucureștiului a mai fost scena unor accidente grave în care au fost implicați pietoni. În octombrie 2025, un tânăr de 20 de ani a provocat un accident mortal pe Șoseaua Berceni, după ce a lovit o femeie care traversa pe trecerea de pietoni. Victima, în vârstă de 35 de ani, și-a pierdut viața, iar copilul său de doi ani a fost rănit. Șoferul a fost ulterior trimis în judecată. În cazul accidentului produs luni, 26 octombrie, pe strada Sergent Ion Iriceanu, femeia de 58 de ani a fost transportată la spital, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili responsabilitatea și împrejurările exacte ale impactului.

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