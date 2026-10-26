Femeie lovită de un TIR în Sectorul 4 din București. Victima a ajuns la spital: traficul este restricționat

Un accident rutier a avut loc luni dimineață, 26 octombrie 2026, în Sectorul 4 al Capitalei. O femeie de 58 de ani a fost lovită de un autotren condus de un tânăr de 28 de ani, pe strada Sergent Ion Iriceanu. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, iar polițiștii au restricționat circulația în zonă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.
Incidentul a fost semnalat în jurul orei 07:35, printr-un apel la 112. La fața locului au intervenit polițiștii Brigăzii Rutiere, care au început cercetările. Din primele informații, șoferul autotrenului nu consumase alcool, iar testarea pentru substanțe interzise a avut rezultat negativ.
Cum s-a produs accidentul din Sectorul 4. O femeie a fost lovită de un autotren
Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră a Capitalei, autotrenul era condus de un tânăr de 28 de ani, care circula pe strada Sergent Ion Iriceanu, dinspre Șoseaua Berceni către Șoseaua Olteniței. În momentul în care a ajuns în dreptul imobilului cu numărul 2, șoferul a surprins și accidentat o femeie de 58 de ani. Circumstanțele exacte ale impactului nu au fost stabilite, iar polițiștii urmează să clarifice dacă victima traversa strada și în ce condiții s-a produs accidentul.
În urma impactului, femeia a suferit leziuni și a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Autoritățile nu au comunicat deocamdată detalii despre gravitatea rănilor sau despre starea sa de sănătate.
Șoferul TIR-ului a fost testat. Ce au arătat rezultatele
Conducătorul autotrenului a fost verificat de polițiști cu aparatura din dotare, iar rezultatele au fost zero în cazul testării pentru alcool și negativ în cazul substanțelor interzise.
Polițiștii continuă verificările pentru a stabili modul în care a avut loc impactul și dacă au fost respectate regulile de circulație.
Trafic restricționat pe strada Sergent Ion Iriceanu din București
Accidentul a provocat restricții de circulație pe strada Sergent Ion Iriceanu, una dintre arterele care fac legătura între Șoseaua Berceni și Șoseaua Olteniței. Potrivit Brigăzii Rutiere, traficul a fost restricționat pe sensul de deplasare dinspre Șoseaua Berceni către Șoseaua Olteniței, pentru desfășurarea cercetărilor la fața locului.