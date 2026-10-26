Femeie lovită de un TIR în Sectorul 4 din București. Victima a ajuns la spital: traficul este restricționat

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 oct. 2026, 09:03

Un accident rutier a avut loc luni dimineață, 26 octombrie 2026, în Sectorul 4 al Capitalei. O femeie de 58 de ani a fost lovită de un autotren condus de un tânăr de 28 de ani, pe strada Sergent Ion Iriceanu. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, iar polițiștii au restricționat circulația în zonă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.

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