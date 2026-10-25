Accident pe DEX 12 Craiova-Pitești: trei persoane au fost rănite

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 oct. 2026, 19:52

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs pe drumul expres DEX 12 Craiova-Pitești, în județul Argeș. Trei persoane au fost rănite ușor în urma impactului și au primit îngrijiri medicale. Circulația pe sensul de mers către Pitești a fost oprită, iar șoferii au fost redirecționați pe DN 65 Slatina-Pitești.

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