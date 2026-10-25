Accident pe DEX 12 Craiova-Pitești: trei persoane au fost rănite

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs pe drumul expres DEX 12 Craiova-Pitești, în județul Argeș. Trei persoane au fost rănite ușor în urma impactului și au primit îngrijiri medicale. Circulația pe sensul de mers către Pitești a fost oprită, iar șoferii au fost redirecționați pe DN 65 Slatina-Pitești.
Coliziune între două mașini pe DEX 12, în zona localității Bradu
Potrivit informațiilor transmise de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, accidentul s-a produs la kilometrul 110 al drumului expres DEX 12 Craiova-Pitești, pe sensul de mers către Pitești, în apropierea localității Bradu, din județul Argeș.
În coliziune au fost implicate două autoturisme, iar trei persoane au suferit răni ușoare. Victimele au primit îngrijiri medicale, conform informațiilor furnizate de autorități.
Împrejurările exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite în urma cercetărilor desfășurate la fața locului.
Trafic oprit spre Pitești. Șoferii, redirecționați pe DN 65
În urma accidentului, circulația rutieră pe sensul de mers către Pitești a fost suspendată temporar, pentru ca polițiștii să poată efectua verificările necesare.
Pentru continuarea deplasării, conducătorii auto au fost îndrumați să folosească ruta alternativă pe DN 65 Slatina-Pitești.
Conform estimărilor transmise de Centrul INFOTRAFIC, reluarea circulației în condiții normale era așteptată după ora 18:30.
Șoferii care tranzitează zona sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor și să circule cu prudență, având în vedere restricțiile impuse în urma evenimentului rutier.