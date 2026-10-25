Un urs terorizează o localitate. Oamenii nu mai ies din case

Publicat 25 oct. 2026, 19:13 Sursă Realitatea PLUS

O localitate din județul Prahova este terorizată de un urs! Animalul coboară în fiecare seara din pădure în căutare de mâncare, iar oamenii se tem să mai iasă din case după lăsarea întunericului.

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