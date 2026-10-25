Un urs terorizează o localitate. Oamenii nu mai ies din case

O localitate din județul Prahova este terorizată de un urs! Animalul coboară în fiecare seara din pădure în căutare de mâncare, iar oamenii se tem să mai iasă din case după lăsarea întunericului.
Locuitorii unei comune din județul Prahova trăiesc cu teama că s-ar putea întâlni oricând cu un urs ajuns în apropierea gospodăriilor. Animalul sălbatic coboară seară de seară din pădure în căutare de hrană și a fost filmat în timp ce se deplasa pe un drum din localitatea Iordăcheanu, la mică distanță de locuințele oamenilor.
Urs surprins pe străzile din Iordăcheanu, Prahova
Apariția ursului în apropierea caselor îi îngrijorează pe localnici, care se tem să mai circule pe străzi după lăsarea întunericului. Animalul a fost surprins de un locuitor în timp ce se plimba pe drumul din sat, la doar câțiva pași de gospodării.
Potrivit informațiilor prezentate, ursul coboară în mod repetat din pădure, în special seara, când caută hrană în apropierea zonelor locuite. Prezența sa ridică probleme de siguranță pentru oamenii care locuiesc în zonă și care se tem de o posibilă întâlnire cu animalul.
Urșii ajung tot mai des în apropierea gospodăriilor
Situația din Iordăcheanu nu este una singulară. În mai multe localități, urșii ajung în apropierea locuințelor, pătrund în curți și caută hrană în gospodăriile oamenilor.
În unele cazuri, animalele sălbatice atacă animalele domestice și provoacă pagube, amplificând îngrijorarea comunităților afectate.
Pentru locuitorii din zonele în care urșii apar frecvent, deplasările după lăsarea serii au devenit o sursă de neliniște. Oamenii se tem că pot da nas în nas cu animalul atunci când ies din case sau când își desfășoară activitățile obișnuite în gospodărie.
Pericol pentru localnici. Cum trebuie să reacționeze oamenii dacă întâlnesc un urs
Prezența unui urs în apropierea locuințelor impune prudență. Specialiștii recomandă evitarea apropierii de animal, a încercării de a-l hrăni sau fotografia de la mică distanță și a oricărei acțiuni care l-ar putea provoca.
În cazul în care un urs este observat în apropierea caselor, localnicii ar trebui să se adăpostească în siguranță și să evite deplasarea spre locul în care se află animalul. Dacă există un pericol imediat pentru persoane, trebuie apelat numărul unic de urgență 112.