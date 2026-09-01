Țara în care urșii au atacat sute de oameni recurge la lupi-roboți și drone pentru a-i speria

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 15:16

În Japonia, conflictul dintre oameni și urși a ajuns la un nivel fără precedent în ultimii ani. Numărul victimelor a crescut puternic, iar apropierea toamnei, când animalele își intensifică hrănirea înainte de hibernare, determină autoritățile să caute soluții tot mai eficiente pentru protejarea comunităților.

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