Țara în care urșii au atacat sute de oameni recurge la lupi-roboți și drone pentru a-i speria

În Japonia, conflictul dintre oameni și urși a ajuns la un nivel fără precedent în ultimii ani. Numărul victimelor a crescut puternic, iar apropierea toamnei, când animalele își intensifică hrănirea înainte de hibernare, determină autoritățile să caute soluții tot mai eficiente pentru protejarea comunităților.
Pe lângă metodele tradiționale, Japonia a început să folosească tehnologii care par desprinse din filmele SF. Camerele dotate cu inteligență artificială, dronele de supraveghere și roboții concepuți pentru a speria urșii sunt deja folosiți în mai multe zone ale țării.
Un an record pentru atacurile urșilor
În perioada aprilie 2025 – martie 2026, urșii au ucis 13 oameni și au rănit peste 220 în Japonia. Situația reprezintă o creștere considerabilă față de anul precedent, când au fost raportate trei decese și 82 de persoane rănite.
Autoritățile japoneze se pregătesc pentru o perioadă dificilă odată cu apropierea toamnei. În acest sezon, urșii caută cantități mai mari de hrană pentru a acumula rezerve înainte de hibernare, ceea ce îi poate aduce și mai aproape de localitățile populate.
În 2025 au fost raportate aproximativ 50.000 de observări de urși, semn că animalele ajung tot mai des în zonele locuite.
Satele abandonate au apropiat pădurile de orașe
Una dintre explicațiile pentru această evoluție este schimbarea profundă a zonelor rurale japoneze după cel de-al Doilea Război Mondial. Milioane de tineri s-au mutat către orașe, iar numeroase comunități rurale s-au redus sau au dispărut.
Odată cu abandonarea terenurilor agricole, spațiile care separau în trecut localitățile de păduri au început să dispară. Vegetația forestieră s-a apropiat de așezările umane, oferind urșilor acces mai ușor către zonele locuite.
„Odată cu pierderea terenurilor agricole care odinioară protejau așezările de urși, pădurile s-au apropiat mai mult de orașe”, a explicat Liam Adcock, cercetător în domeniul vieții sălbatice la Centrul de Cercetare a Faunei Sălbatice Picchio din Nagano, pentru CNN.
Mai puțini vânători și mai mulți urși
Un alt factor îl reprezintă reducerea numărului de vânători și înăsprirea regulilor privind vânătoarea. Potrivit lui Adcock, aceste schimbări au contribuit la creșterea populațiilor celor două specii de urși native din Japonia, ursul brun din Hokkaido și ursul negru asiatic.
Numărul total al urșilor din Japonia este estimat la peste 57.000.
Și schimbările climatice au complicat situația. Legumele, fructele de pădure și ghindele de care depind animalele apar mai târziu în sezon și sunt tot mai puțin disponibile.
„Dar ei știu că o sursă de hrană rămâne neschimbată: deșeurile umane.”
Accesul la resturile alimentare din apropierea localităților îi determină astfel pe urși să se apropie de oameni în căutarea hranei.
Japonia pune siguranța oamenilor pe primul loc
Într-o carte albă privind mediul, publicată în 2026, guvernul japonez a descris urșii drept „o amenințare serioasă la adresa siguranței și liniștii publice”.
Autoritățile au relaxat, în același timp, regulile privind vânătoarea urșilor și au introdus un plan pentru reducerea populației. Obiectivul este ca, până în 2030, în mai multe prefecturi, populația de urși să ajungă la între 62% și 67% din nivelurile actuale, inclusiv prin sacrificarea unor exemplare.
Schimbarea de abordare reflectă și presiunea tot mai mare asupra autorităților locale. Deși coexistența dintre oameni și animale sălbatice rămâne o preferință culturală importantă, protejarea populației a devenit prioritară în zonele afectate de atacuri.
„Adesea, în orașe se fac artificii pentru a speria urșii”, a spus Adcock. „Dar când nu este suficient, se desfășoară intervenția poliției sau a armatei, ceea ce este adesea sinonim cu eutanasia urșilor, mai ales dacă este în timpul zilei și sunt oameni prin preajmă.”
Camerele cu AI urmăresc urșii
Unele prefecturi au început să folosească tehnologia pentru a detecta animalele înainte ca acestea să ajungă în apropierea oamenilor.
În regiuni precum Gunma, Toyama și Ishikawa, camerele cu senzori de mișcare instalate în pădurile din jurul zonelor rezidențiale folosesc inteligența artificială pentru identificarea urșilor și transmiterea unor notificări către autoritățile locale.
Sistemul a fost dezvoltat de Hokuriku Electric Power Company împreună cu compania de sisteme de comunicații Hokutsu. După detectarea unui urs, autoritățile pot transmite avertismente către locuitori și pot interveni pentru a îndepărta animalul de zonele urbane.
Dronele pot ajunge în 10 minute
În Hokkaido, tehnologia este folosită și pentru urmărirea urșilor. KDDI SmartDrone a înființat în orașul Shintotsukawa un port destinat dronelor.
Sistemul permite lansarea unei drone în aproximativ 10 minute de la observarea unui urs. Aparatul urmărește animalul până când echipele de intervenție ajung în zonă.
În astfel de operațiuni, metodele neletale sunt, de regulă, prioritare. Scopul este îndepărtarea animalului din apropierea comunităților și reducerea riscului unei confruntări cu oamenii.
„Lupul monstru” sperie urșii cu urlete
Pentru proprietarii care vor să își protejeze direct terenurile, soluțiile bazate pe monitorizare nu sunt însă întotdeauna suficiente. Aici a apărut o invenție neobișnuită, robotul animatronic „Monster Wolf”.
Alimentat cu energie solară, robotul a fost conceput inițial pentru protejarea culturilor agricole. Aparatul imită urletul lupului japonez, specie dispărută, pentru a determina urșii să păstreze distanța.
Prețul unui astfel de robot este de aproximativ 4.000 de dolari.
Motohiro Miyasaka, directorul general al Wolf Kamui Co., compania care comercializează dispozitivul, a declarat pentru CNN că vânzările s-au dublat „în urma observărilor frecvente ale urșilor în zonele urbane din Japonia de anul trecut”.
Compania pregătește acum și o versiune miniaturală, portabilă, care să poată fi transportată de persoanele care merg în drumeții.
Câinii sunt folosiți pentru alungarea urșilor
Există și o soluție mai puțin futuristă, dar utilizată în cadrul unor programe specializate. Centrul de Cercetare a Faunei Sălbatice Picchio recomandă folosirea câinilor pentru urmărirea și îndepărtarea urșilor.
„Japonia obișnuia să (crească) câini semi-sălbatici care, în mod natural, ar fi alungat urșii departe de oraș”, a spus Adcock.
Organizația folosește câini de vânătoare de urși din Karelia finlandeză pentru a reduce conflictele. Animalele urmăresc urșii, latră și îi determină să se îndepărteze de zonele rezidențiale, fără să îi rănească.