Polonia își construiește cea mai mare armată din Europa: investiții uriașe în arme, drone și muniție

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 14:39

Polonia accelerează investițiile în industria de apărare proprie și caută parteneriate mai strânse cu producători din Europa Centrală, într-o strategie menită să reducă dependența de furnizori aflați la mare distanță. Varșovia vrea să își asigure livrări mai rapide de muniție, drone și echipamente militare, în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor de securitate din regiune.

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