Polonia își construiește cea mai mare armată din Europa: investiții uriașe în arme, drone și muniție

Polonia accelerează investițiile în industria de apărare proprie și caută parteneriate mai strânse cu producători din Europa Centrală, într-o strategie menită să reducă dependența de furnizori aflați la mare distanță. Varșovia vrea să își asigure livrări mai rapide de muniție, drone și echipamente militare, în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor de securitate din regiune.
Potrivit unei analize Reuters, cheltuielile Poloniei pentru achiziții de apărare realizate prin companii locale sau prin parteneriate cu firme din Europa Centrală au crescut de aproape patru ori după anul 2022. În 2025, acestea au ajuns la 30,4 miliarde de zloți, echivalentul a aproximativ 8,15 miliarde de dolari.
Autoritățile de la Varșovia susțin că obiectivul este construirea celei mai mari forțe terestre din Europa și consolidarea capacității industriale naționale.
„Construim cea mai mare armată terestră din Europa”, a declarat ministrul adjunct al activelor de stat, Konrad Golota, pentru Reuters. Oficialul a subliniat că devine tot mai important ca echipamentele utilizate de armata poloneză să fie fabricate pe teritoriul țării.
Buget de apărare de peste 53 de miliarde de euro
Polonia ar urma să aloce în acest an circa 53 de miliarde de euro pentru cheltuielile de bază din apărare, potrivit estimărilor NATO. Suma ar reprezenta aproximativ 4,7% din produsul intern brut și ar plasa țara pe locul al patrulea în Uniunea Europeană, după Franța, Italia și Germania.
Varșovia continuă să cumpere sisteme militare de mare valoare din Statele Unite, inclusiv baterii Patriot, tancuri Abrams și avioane F-35. În paralel, autoritățile pun un accent mai mare pe producția locală și regională de muniție, drone, rachete, vehicule blindate și alte echipamente necesare în număr mare pe câmpul de luptă.
Ministrul Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a arătat că investițiile nu sunt doar o măsură economică, ci și una de siguranță națională. În opinia sa, o industrie de apărare puternică poate reduce vulnerabilitatea Poloniei în cazul blocajelor sau întârzierilor din lanțurile globale de aprovizionare.
Companii din Cehia, Franța, Estonia și Germania intră în proiecte din Polonia
Compania cehă CSG, unul dintre principalii furnizori de muniție pentru Ucraina, a semnat mai multe acorduri pentru extinderea activității în Polonia. Printre acestea se numără transferul tehnologiei de producție a propulsoarelor către compania MESKO, parte a grupului polonez de stat PGZ, dar și colaborări pentru producția de drone, rachete, muniție și vehicule blindate.
CSG Polska a preluat și producătorul de componente pentru industria de apărare Domar MS. În august, grupul ceh a încheiat un acord de peste 100 de milioane de euro cu Dezamet pentru componente de muniție de artilerie de 155 mm, precum și un contract de 150 de milioane de euro cu Huta Stalowa Wola pentru echipamente destinate vehiculelor de luptă.
De asemenea, Grupa Niewiadow va începe, împreună cu KNDS Ammo France, producția de proiectile de artilerie de 155 mm. Capacitatea estimată ar urma să ajungă la circa 180.000 de cartușe anual din 2027.
În același timp, PGZ a anunțat un parteneriat cu firma estoniană Frankenburg Technologies pentru fabricarea în Polonia a unor sisteme de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă. Grupul german Rheinmetall pregătește la rândul său investiții în capacități locale de producție, întreținere și reparații pentru sisteme de luptă terestre.