Iran transmite un mesaj către SUA. Ce spune președintele Pezeshkian despre reluarea negocierilor

Publicat 1 sept. 2026, 12:48 Sursă Agerpres

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a transmis marți că Teheranul este pregătit să adopte „măsuri de reciprocitate imediate” în cazul în care Statele Unite revin la angajamentele asumate prin memorandumul de înțelegere încheiat în luna iunie.

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