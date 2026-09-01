Iran transmite un mesaj către SUA. Ce spune președintele Pezeshkian despre reluarea negocierilor

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a transmis marți că Teheranul este pregătit să adopte „măsuri de reciprocitate imediate” în cazul în care Statele Unite revin la angajamentele asumate prin memorandumul de înțelegere încheiat în luna iunie.
Declarația a fost făcută în Kârgâzstan, în marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai, și survine într-un moment în care relațiile dintre Teheran și Washington sunt din nou tensionate.
Pezeshkian spune că Iranul este pregătit să răspundă
Liderul iranian a condiționat o eventuală schimbare a poziției Teheranului de respectarea angajamentelor asumate anterior de administrația americană.
„Declar explicit că, dacă Statele Unite revin la angajamentele lor din memorandumul de înțelegere (...), Republica islamică Iran va lua imediat măsuri de reciprocitate”, a spus Pezeshkian, potrivit site-ului președinției iraniene.
Mesajul indică disponibilitatea Iranului de a reacționa rapid în cazul în care Washingtonul ar reveni la prevederile documentului negociat în luna iunie.
Memorandumul trebuia să pună capăt războiului
Documentul încheiat în iunie urmărea încheierea definitivă a conflictului dintre Iran și Statele Unite.
Războiul dintre Teheran și Washington începuse la sfârșitul lunii februarie, după atacuri aeriene americane și israeliene asupra Iranului.
Înțelegerea nu a rezistat însă până la implementarea obiectivului său. Acordul s-a prăbușit în iulie, după reluarea ostilităților, iar negocierile dintre cele două părți au rămas blocate de atunci.
Strâmtoarea Ormuz rămâne un punct sensibil
Declarația președintelui iranian vine și pe fondul tensiunilor din jurul Strâmtorii Ormuz, o zonă strategică ce continuă să fie un punct important de dispută între Iran și Statele Unite.
Cele două țări au reluat luni schimbul de lovituri, după o perioadă de aproximativ o lună caracterizată de un calm relativ.
Evoluția militară pune presiune suplimentară asupra relațiilor dintre Teheran și Washington, în timp ce discuțiile privind revenirea la angajamentele din memorandumul de înțelegere rămân blocate.
Ministrul iranian de Externe cere respectarea acordului
Și ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a transmis luni un mesaj similar, insistând asupra respectării angajamentelor asumate de Statele Unite.
„Statele Unite trebuie să își respecte angajamentele și ceea ce a semnat președintele lor” în cadrul acordului, a declarat Araghchi.
Diplomatul iranian a adăugat că, în acest caz, „totul poate fi repus pe drumul cel bun”.