Petrolier lovit de trei rachete în Strâmtoarea Ormuz. Nava a rămas fără comunicații după atac

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 12:22

Un petrolier care naviga sub pavilion liberian a fost avariat marți, după ce ar fi fost lovit de trei proiectile de origine necunoscută în zona de ieșire din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol.

Distribuie articolul