Petrolier lovit de trei rachete în Strâmtoarea Ormuz. Nava a rămas fără comunicații după atac

Un petrolier care naviga sub pavilion liberian a fost avariat marți, după ce ar fi fost lovit de trei proiectile de origine necunoscută în zona de ieșire din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol.
Incidentul a fost semnalat de UK Maritime Trade Operations (UKMTO), agenția britanică de monitorizare a securității maritime. Potrivit instituției, nu au fost raportate victime și nici efecte asupra mediului.
Atacul s-a produs la aproximativ 17 mile marine, echivalentul a circa 31 de kilometri, la est de Khasab, în Oman, în timp ce vasul finaliza traversarea Strâmtorii Ormuz.
Nava, identificată drept Senegal Prosperity
Firma de securitate maritimă Vanguard Tech a precizat că nava vizată este petrolierul Senegal Prosperity, înmatriculat sub pavilionul Liberiei.
Conform aceleiași surse, cele trei rachete ar fi atins partea babord a navei, inclusiv sala mașinilor și un rezervor de balast. Loviturile au provocat, de asemenea, întreruperea comunicațiilor de la bord.
Compania a transmis că toți membrii echipajului sunt în siguranță și nu au fost răniți.
Tensiuni majore în Strâmtoarea Ormuz
Strâmtoarea Ormuz este o arteră strategică pentru comerțul cu energie, pe aici tranzitând o parte importantă din transporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate.
Navigația în zonă a fost afectată de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, declanșat la finalul lunii februarie, în urma atacurilor israeliene și americane asupra Iranului. Teheranul a restricționat trecerea prin strâmtoare, iar Washingtonul a impus, la rândul său, un blocaj asupra porturilor iraniene.
Autoritățile iraniene au anunțat intenția de a introduce taxe de tranzit și au acuzat mai multe nave că ar încerca să evite traseele stabilite de Iran. Atacurile repetate asupra vaselor din zonă au amplificat tensiunile și au contribuit la eșecul armistițiului convenit în aprilie între SUA și Iran.