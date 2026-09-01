Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Premierul Indiei, apel ferm către Vladimir Putin. Analiză de Ana Maria Păcuraru
Publicat1 sept. 2026, 11:17
SursăRealitate Plus
Mesaj direct transmis de premierul Indiei, Narendra Modi, către Vladimir Putin. În cadrul întâlnirii de la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, desfășurat în Kârgâzstan, premierul Indiei i-a cerut liderului de la Kremlin să facă pași concreți pentru încheierea războiului din Ucraina. „Trebuie să trecem de la războiul fără sfârșit la sfârșitul războiului”, a transmis Modi. Jurnalista Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, a analizat posibilele efecte ale acestui apel.
Citește și
- 11:28Trump, despre succesorul său la Casa Albă: ce a spus când a fost întrebat de candidatura lui Pete Hegseth în 2028
- 10:31Bilanț dramatic după viiturile din Nepal și Tibet: peste 1.000 de morți, mii de oameni sunt dispăruți
- 10:29China a anunțat marea schimbare din energie. O altă sursă a luat locul centralelor pe cărbune
- 10:18Mercosur începe să dea rateuri. UE suspendă importurile de carne din Brazilia
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News