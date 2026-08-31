Operațiune de amploare în SUA: 163 de copii dispăruți au fost găsiți. Cel mai mic are doar două luni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 23:00

O amplă operațiune desfășurată în Statele Unite s-a încheiat cu găsirea a 163 de copii care figurau ca dispăruți. Minorii au vârste cuprinse între doar două luni și 17 ani, iar autoritățile au descoperit cazuri în mai multe regiuni și chiar în afara granițelor SUA.

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