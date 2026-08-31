Operațiune de amploare în SUA: 163 de copii dispăruți au fost găsiți. Cel mai mic are doar două luni

O amplă operațiune desfășurată în Statele Unite s-a încheiat cu găsirea a 163 de copii care figurau ca dispăruți. Minorii au vârste cuprinse între doar două luni și 17 ani, iar autoritățile au descoperit cazuri în mai multe regiuni și chiar în afara granițelor SUA.
Acțiunea, intitulată „Operation Statewide Shield”, a fost derulată în Florida pe parcursul a cinci zile și a reunit forțe de ordine și instituții locale, statale și federale.
Potrivit autorităților din Florida, operațiunea a reprezentat o acțiune de amploare destinată localizării și recuperării minorilor dispăruți.
163 de copii au fost localizați
Obiectivul principal al operațiunii a fost identificarea și găsirea copiilor și adolescenților cu vârsta sub 18 ani care fuseseră dați dispăruți.
În total, 163 de minori au fost recuperați, cel mai mic dintre aceștia având doar două luni, iar cel mai mare fiind în vârstă de 17 ani.
Operațiunea a avut ca punct central statul Florida, însă anchetele s-au extins și în alte zone. Copiii au fost localizați în mai multe regiuni importante ale statului:
46 în zona Tampa Bay;
41 în Miami;
32 în Jacksonville;
21 în Orlando;
12 în Fort Myers;
8 în Pensacola;
3 în zona Tallahassee.
Investigațiile au depășit însă granițele Floridei. Autoritățile au identificat copii în alte șase state americane, într-un teritoriu al SUA și în 12 țări.
Unii dintre minori ar fi trecut prin experiențe dramatice
În urma verificărilor efectuate după localizarea copiilor, autoritățile au constatat că unii dintre aceștia ar fi fost expuși unor situații extrem de dificile.
Potrivit informațiilor comunicate de autorități, printre cazurile identificate s-au aflat minori care ar fi trecut prin abuz, neglijare sau exploatare ori care ar fi fost expuși unor activități infracționale.
După recuperare, copiii care aveau nevoie de sprijin au fost transportați în centre specializate.
Acolo au putut beneficia de intervenția serviciilor sociale, a specialiștilor în protecția copilului, a personalului medical și a consilierilor pentru victime.
Procedurile privind protecția și custodia minorilor recuperați au fost preluate ulterior de Florida Department of Children and Families și Florida Department of Juvenile Justice.
Trei persoane au fost reținute
Operațiunea nu s-a limitat la localizarea copiilor. În urma investigațiilor au fost deschise și trei cazuri penale.
Autoritățile au anunțat reținerea a trei persoane în legătură cu acuzații distincte. Printre faptele investigate se numără acuzații privind infracțiuni sexuale asupra minorilor și interferența cu custodia unui copil.
Oficialii nu au susținut însă că toate cele 163 de cazuri de copii dispăruți ar avea legătură între ele sau că ar face parte din aceeași rețea infracțională.
O operațiune coordonată la nivelul întregului stat
„Operation Statewide Shield” este prezentată de autoritățile din Florida drept prima inițiativă de recuperare a copiilor dispăruți coordonată la nivelul întregului stat.
Acțiunea a presupus cooperarea dintre mai multe instituții și agenții de aplicare a legii, iar investigațiile au fost extinse atunci când datele indicau că unii dintre minori s-ar putea afla în afara Floridei.
Prin amploarea sa, operațiunea a fost descrisă de Florida Department of Law Enforcement (FDLE) drept una dintre cele mai importante acțiuni de recuperare a copiilor dispăruți desfășurate în Statele Unite.
Găsirea celor 163 de copii reprezintă o etapă importantă, însă autoritățile continuă verificările pentru a stabili circumstanțele fiecărui caz.