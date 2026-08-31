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Extern· 1 min citire
Alertă pe Dunăre: un pescar a găsit o mină neexplodată
Mină britanică
Publicat31 aug. 2026, 17:21
SursăRealitatea PLUS
Un pescar din Slovacia a avut parte de o surpriză majoră când a adus la suprafață o mină britanică antinavă din Al Doilea Război Mondial. Dunărea care este secată și în această regiune, a ajutat la dezvăluirea ”capturii” cu o greutate de 680 de kg.
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