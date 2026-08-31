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Alertă pe Dunăre: un pescar a găsit o mină neexplodată

Mină britanică

Mină britanică

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat31 aug. 2026, 17:21
SursăRealitatea PLUS

Un pescar din Slovacia a avut parte de o surpriză majoră când a adus la suprafață o mină britanică antinavă din Al Doilea Război Mondial. Dunărea care este secată și în această regiune, a ajutat la dezvăluirea ”capturii” cu o greutate de 680 de kg.

Mină britanică de 700 de kg, descoperită cu un magnet

Pescarul încerca să curețe fundul apei și să colecteze fier vechi folosind un magnet industrial atașat de o frânghie când magnetul s-a prins de un obiect metalic masiv îngropat parțial în sedimente.

Când a realizat că este vorba despre un proiectil militar bărbatul a fotografiat descoperirea și a alertat serviciile de urgență.

După ce a fost scoasă din Dunăre, mina de aproape 700 de kg, a fost încărcată într-o autospecială plină cu nisip, transportată într-un loc izolat și distrusă printr-o explozie controlată.

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