Alertă pe Dunăre: un pescar a găsit o mină neexplodată

Publicat 31 aug. 2026, 17:21 Sursă Realitatea PLUS

Un pescar din Slovacia a avut parte de o surpriză majoră când a adus la suprafață o mină britanică antinavă din Al Doilea Război Mondial. Dunărea care este secată și în această regiune, a ajutat la dezvăluirea ”capturii” cu o greutate de 680 de kg.

Distribuie articolul