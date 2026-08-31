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Trump reface rezerva strategică a SUA cu petrol din Venezuela. Analiză de Ana Maria Păcuraru

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Scris deRealitatea.NET
Publicat31 aug. 2026, 14:08
SursăRealitatea PLUS

Donald Trump anunță că petrolul din Venezuela va umple rezervele strategice ale SUA. Președintele american susține că rezerva a fost „virtual golită” de administrația Biden și spune că procesul de completare va începe foarte curând.

Duminică, Trump a anunțat pe Truth Social că va folosi petrolul obținut din acordul cu Venezuela pentru a umple Rezervele Strategice de Petrol ale SUA, pe care le-a numit „virtual golite” din vina lui Biden, precizând că procesul de „completare” va începe „foarte curând” și descriind livrarea drept „un cadou din partea Venezuelei pentru poporul american".

Rezerva Strategică de Petrol a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 44 de ani acum două săptămâni, în timp ce administrația Trump a continuat să elibereze petrol brut pentru a stabiliza prețurile, iar administrația dă vina în principal pe Biden pentru epuizarea stocurilor, invocând eliberarea a aproape 200 de milioane de barili după invazia Rusiei în Ucraina.

Anunțul vine la două zile după ce Trump a dezvăluit acordul cu Venezuela, calificat drept „cea mai mare afacere petrolieră din istoria lumii”: SUA obține controlul asupra a peste 65 de miliarde de barili din rezervele dovedite ale țării — circa 21% din totalul de aproximativ 303 miliarde de barili ai Venezuelei — printr-un joint venture în care guvernul american deține 55%, alături de un operator privat experimentat local. Acordul, valabil 25 de ani, cu o țintă de producție de peste 1,5 milioane de barili/zi, vine la nouă luni după capturarea de către SUA a fostului președinte Nicolás Maduro, aflat acum sub acuzații de narcoterorism.

Președinta interimară Delcy Rodríguez a salutat înțelegerea drept un pas important pentru relansarea economică a Venezuelei, mulțumindu-le lui Trump și secretarului de stat Marco Rubio. 

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