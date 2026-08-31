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Extern· 2 min citire
Trump reface rezerva strategică a SUA cu petrol din Venezuela. Analiză de Ana Maria Păcuraru
Publicat31 aug. 2026, 14:08
SursăRealitatea PLUS
Donald Trump anunță că petrolul din Venezuela va umple rezervele strategice ale SUA. Președintele american susține că rezerva a fost „virtual golită” de administrația Biden și spune că procesul de completare va începe foarte curând.
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