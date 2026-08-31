Urmărire spectaculoasă pe aeroport în SUA. Un adolescent a fost reținut după ce a intrat cu mașina pe aeroport și a lovit un avion

Un adolescent în vârstă de 17 ani a fost reținut de polițiști după o urmărire care s-a încheiat într-o zonă securizată a Portsmouth International Airport, din statul american New Hampshire. Tânărul ar fi rupt cu mașina gardul perimetral al aeroportului, apoi a lovit un utilaj și un avion de mici dimensiuni parcat pe platformă.
Incidentul a avut loc sâmbătă seară, în jurul orei 20:00, potrivit informațiilor transmise de poliția statului New Hampshire, citate de presa americană. Autoritățile susțin că șoferul era sub influența alcoolului sau a altor substanțe în momentul în care a fost prins.
A refuzat să oprească la semnalul poliției
Polițiștii din Portsmouth verificau informații despre un autoturism posibil implicat în alte infracțiuni în zonă. Un agent a încercat să tragă pe dreapta un Ford Mustang negru, fabricat în 2008, observat pe Durham Street.
Șoferul nu a respectat însă semnalul de oprire și a pornit într-o cursă prin oraș. Anchetatorii spun că Mustangul avea farurile stinse înainte să ajungă în apropierea aeroportului.
Mașina a traversat gardul de protecție al aeroportului și a pătruns pe platforma pe care se aflau aeronavele. În timpul deplasării, autoturismul a lovit un tractor Kubota, după care a avariat un avion ușor, care era staționat și nu avea persoane la bord, conform Fox News.
Șoferul, transportat la spital
Vehiculul s-a oprit ulterior în interiorul zonei aeroportuare, iar polițiștii l-au reținut pe șofer. Acesta a fost identificat ca Wyatt Seely, un adolescent de 17 ani din Rochester.
Tânărul a fost transportat la spital pentru un control medical. Autoritățile au precizat că nimeni altcineva nu a fost rănit în incident.
Pe numele adolescentului au fost formulate mai multe acuzații, inclusiv conducere sub influență, conducere agravată sub influență, refuzul de a respecta ordinul unui polițist, conducere imprudentă și părăsirea locului accidentului. Prima audiere este stabilită pentru 9 septembrie 2026, la Portsmouth District Court.
Autoritățile verifică pagubele și securitatea aeroportului
Deocamdată, poliția nu a anunțat valoarea pagubelor provocate avionului și utilajului lovit. De asemenea, nu există indicii că șoferul ar fi vizat în mod intenționat aeronavele sau că ar fi existat o breșă preexistentă în sistemul de securitate al aeroportului.
La intervenție au participat poliția statului New Hampshire, polițiști și pompieri din Portsmouth, echipaje din Newington, precum și serviciile Pease Fire and Emergency Services.