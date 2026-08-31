Urmărire spectaculoasă pe aeroport în SUA. Un adolescent a fost reținut după ce a intrat cu mașina pe aeroport și a lovit un avion

Publicat 31 aug. 2026, 11:26 Actualizat 31 aug. 2026, 11:53

Un adolescent în vârstă de 17 ani a fost reținut de polițiști după o urmărire care s-a încheiat într-o zonă securizată a Portsmouth International Airport, din statul american New Hampshire. Tânărul ar fi rupt cu mașina gardul perimetral al aeroportului, apoi a lovit un utilaj și un avion de mici dimensiuni parcat pe platformă.

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