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Pedro Sanchez acuză Rusia și Israelul că au amplificat dezinformarea din criza migranților din Ceuta

Pedro Sanchez

Pedro Sanchez

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 12:32

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a declarat că valul de migranți ajunși la sfârșitul lunii iulie în enclava spaniolă Ceuta a fost alimentat de o campanie de dezinformare distribuită pe rețelele sociale. Șeful guvernului de la Madrid a susținut că informațiile false ar fi fost răspândite și amplificate de actori asociați Rusiei și Israelului, dar și de grupări internaționale de extremă dreaptă.

Într-un interviu acordat postului Cadena Ser, Sánchez a respins ipoteza unei implicări a autorităților marocane în afluxul de persoane care au trecut în Ceuta, teritoriu spaniol situat în nordul Africii.

„Niciun serviciu de informații cu care guvernul spaniol colaborează în mod obișnuit nu a indicat vreo suspiciune privind implicarea autorităților marocane”, a afirmat premierul spaniol.

Știrea falsă despre granița Ceuta–Maroc

Pedro Sánchez a indicat drept punct de plecare al situației o interpretare falsă a unei decizii a Curții Supreme din Spania referitoare la trecerea frontierei înot. Potrivit acestuia, informația denaturată a circulat rapid în mediul online și a contribuit la mobilizarea migranților spre Ceuta.

Premierul a invocat o analiză a Serviciului European de Acțiune Externă, structura diplomatică a Uniunii Europene, potrivit căreia mesaje dezinformatoare despre intrarea în Ceuta au fost promovate online după datele de 30 și 31 iulie.

Sánchez a susținut că Rusia și Israelul ar fi folosit episodul pentru a ataca politic guvernul spaniol, pe fondul diferențelor de poziție dintre Madrid și cele două state în privința războiului din Ucraina, respectiv a conflictului din Orientul Mijlociu.

Aproximativ 70.000 de persoane au trecut în Ceuta

Autoritățile spaniole au estimat că aproximativ 70.000 de persoane au ajuns în Ceuta în timpul crizei de la finalul lunii iulie. Majoritatea acestora au fost ulterior returnate în Maroc, potrivit datelor transmise de partea spaniolă.

Ceuta și Melilla sunt două enclave spaniole aflate pe coasta nord-africană, la granița cu Marocul, și reprezintă puncte sensibile pe ruta migrației către Uniunea Europeană.

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