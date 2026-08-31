Pedro Sanchez acuză Rusia și Israelul că au amplificat dezinformarea din criza migranților din Ceuta

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 12:32

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a declarat că valul de migranți ajunși la sfârșitul lunii iulie în enclava spaniolă Ceuta a fost alimentat de o campanie de dezinformare distribuită pe rețelele sociale. Șeful guvernului de la Madrid a susținut că informațiile false ar fi fost răspândite și amplificate de actori asociați Rusiei și Israelului, dar și de grupări internaționale de extremă dreaptă.

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