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Extern· 2 min citire
Pedro Sanchez acuză Rusia și Israelul că au amplificat dezinformarea din criza migranților din Ceuta
Pedro Sanchez
Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a declarat că valul de migranți ajunși la sfârșitul lunii iulie în enclava spaniolă Ceuta a fost alimentat de o campanie de dezinformare distribuită pe rețelele sociale. Șeful guvernului de la Madrid a susținut că informațiile false ar fi fost răspândite și amplificate de actori asociați Rusiei și Israelului, dar și de grupări internaționale de extremă dreaptă.
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