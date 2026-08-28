Spania cere ajutorul Frontex pentru gestionarea migranților din Ceuta

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 23:24

Spania a solicitat vineri sprijinul agenției europene Frontex pentru gestionarea situației migranților aflați în enclava nord-africană Ceuta, la aproape o lună după intrarea în teritoriu a zeci de mii de persoane dinspre Maroc. Madridul cere inclusiv trimiterea unor ofițeri suplimentari pentru verificarea migranților aflați ilegal în enclavă.

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