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Spania cere ajutorul Frontex pentru gestionarea migranților din Ceuta

Ceuta, Spania/ Profimedia

Ceuta, Spania/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 23:24

Spania a solicitat vineri sprijinul agenției europene Frontex pentru gestionarea situației migranților aflați în enclava nord-africană Ceuta, la aproape o lună după intrarea în teritoriu a zeci de mii de persoane dinspre Maroc. Madridul cere inclusiv trimiterea unor ofițeri suplimentari pentru verificarea migranților aflați ilegal în enclavă.

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a transmis o solicitare către Beate Gminder, directorul general pentru migrație și afaceri interne al Comisiei Europene, pentru ca Frontex să sprijine autoritățile spaniole în verificarea migranților aflați ilegal în Ceuta.

Spania a cerut, de asemenea, încă 10 ofițeri Frontex pentru a participa la operațiunile de verificare. Solicitarea vine după un aflux masiv de migranți în enclava spaniolă, situată pe coasta nordică a Africii.

Cifrele care le dau fiori spaniolilor

Potrivit autorităților, între 5.000 și 8.000 de persoane se află încă în Ceuta după ce cel puțin 72.000 de migranți au trecut din Maroc pe 30 iulie.

Asaltul asupra frontierei s-a soldat cu victime. 82 de migranți au murit de partea spaniolă a frontierei, în timp ce Marocul a confirmat alte 14 decese. Situația a rămas tensionată în săptămânile care au urmat, pe fondul nemulțumirilor manifestate de o parte dintre locuitorii din Ceuta.

Proteste și incidente în enclavă

În ultimele zile au avut loc proteste prin care localnicii au cerut plecarea migranților. În acest context, corturile instalate pe plaja Trampolin, unde numeroși migranți s-au adăpostit, au fost atacate și incendiate.

Un alt incident a avut loc joi, când 12 migranți au fost arestați după ce ar fi aruncat cu pietre într-un vehicul al armatei. Un soldat și patru migranți au fost răniți. Potrivit cotidianului El Pais, care citează surse de la principalul tribunal din Ceuta, 11 dintre cei 12 migranți arestați au fost expulzați din enclavă.

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