Zelenski a aflat ce a vorbit șeful CIA la Moscova. Americanii l-au informat pe președintele Ucrainei

Publicat 28 aug. 2026, 20:54 Sursă Agerpres

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că Statele Unite au furnizat Kievului informații despre mai multe întâlniri desfășurate la Moscova în ultimele zile. Declarația vine după informațiile privind vizita directorului CIA, John Ratcliffe, în capitala Rusiei.

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