Zelenski a aflat ce a vorbit șeful CIA la Moscova. Americanii l-au informat pe președintele Ucrainei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că Statele Unite au furnizat Kievului informații despre mai multe întâlniri desfășurate la Moscova în ultimele zile. Declarația vine după informațiile privind vizita directorului CIA, John Ratcliffe, în capitala Rusiei.
Zelenski spune că SUA au transmis informații Kievului
Volodimir Zelenski a declarat vineri că autoritățile americane au informat Kievul despre o serie de întâlniri care au avut loc la Moscova în ultimele zile.
Președintele ucrainean nu a precizat cine a participat la discuții și nici care au fost subiectele abordate. Informațiile au fost menționate într-un mesaj publicat de Zelenski pe Telegram.
„Astăzi am primit informații de la partea americană despre întâlnirile de la Moscova care au avut loc în aceste zile. Au fost o serie de întâlniri acolo”, a transmis Zelenski.
Mesajul lui Zelenski pentru partea americană
Liderul de la Kiev a mulțumit administrației americane pentru informațiile primite și pentru modul în care au fost purtate discuțiile cu Rusia.
„Le mulțumesc pentru informații și pentru tonul necesar al conversației cu Rusia”, a adăugat Zelenski.
Președintele Ucrainei nu a oferit alte detalii despre conținutul întâlnirilor de la Moscova și nici despre persoanele implicate în acestea.
Informații despre o deplasare a directorului CIA la Moscova
Declarațiile lui Zelenski apar după informațiile publicate miercuri de Wall Street Journal privind o deplasare la Moscova a directorului CIA, John Ratcliffe.
Potrivit publicației americane, Ratcliffe ar fi mers în capitala Rusiei pentru a transmite Moscovei un avertisment referitor la eventualitatea unui atac rusesc împotriva unui stat membru NATO.
Kremlinul a respins informația privind această deplasare. Donald Trump a declarat, la rândul său, că Vladimir Putin nu va ataca o țară NATO și a minimalizat relatările apărute în presă despre călătoria lui Ratcliffe.
Ce ar fi discutat Ratcliffe la Moscova
Două surse citate de Reuters au relatat că, în cadrul întâlnirii, directorul CIA ar fi adus în discuție posibilitatea unei operațiuni rusești împotriva unui stat membru NATO.
Nu este clar însă dacă acest subiect a reprezentat obiectivul principal al deplasării lui Ratcliffe la Moscova.
Discuțiile ar fi abordat și relația dintre Rusia și Iran. Potrivit uneia dintre sursele citate de Reuters, un alt subiect al întâlnirii a fost sprijinul acordat de Rusia Iranului.
Informațiile transmise de Zelenski nu clarifică dacă întâlnirile despre care a fost informat Kievul au legătură directă cu deplasarea directorului CIA sau dacă este vorba despre alte contacte desfășurate în capitala Rusiei.