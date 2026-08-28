Donald Trump și-a făcut propriul clasament al președinților SUA. Unde s-a plasat

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 28 aug. 2026, 20:24

Donald Trump a publicat pe rețeaua sa Truth Social propriul clasament al celor mai buni președinți ai Statelor Unite și s-a plasat în vârful acestui top, la categoria „the greatest” - „cel mai mare”. În schimb, foștii președinți Joe Biden și Barack Obama au fost incluși de Trump la categoria „eșecuri”.

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