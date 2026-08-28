Donald Trump și-a făcut propriul clasament al președinților SUA. Unde s-a plasat

Donald Trump a publicat pe rețeaua sa Truth Social propriul clasament al celor mai buni președinți ai Statelor Unite și s-a plasat în vârful acestui top, la categoria „the greatest” - „cel mai mare”. În schimb, foștii președinți Joe Biden și Barack Obama au fost incluși de Trump la categoria „eșecuri”.
Trump, „cel mai mare” președinte în propriul clasament
Donald Trump, care a devenit președinte al Statelor Unite pentru prima dată în 2017 și a revenit la Casa Albă în 2025 - când a obținut cel de-al doilea mandat - a publicat propria ierarhie a liderilor americani.
Trump s-a plasat, astfel, singur în cea mai înaltă categorie, „the greatest”, o expresie pe care o folosește frecvent în discursurile sale.
La categoria „mari”, președintele american i-a inclus și pe Abraham Lincoln - președintele asociat cu abolirea sclaviei, George Washington - unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite, Franklin D. Roosevelt, Woodrow Wilson, Thomas Jefferson - principalul autor al Declarației de Independență, și Andrew Jackson.
Unde au fost incluși Biden și Obama?
Donald Trump a acordat și calificative negative unor foști președinți. Printre ei se numără Joe Biden și Barack Obama, ambii democrați și foști ocupanți ai Casei Albe pe care Trump îi critică în mod regulat. Cei doi au fost incluși în categoria „eșecuri”.
În aceeași categorie au mai fost incluși și Ulysses S. Grant, Warren G. Harding și Jimmy Carter. De pe lista lui Trump lipsesc însă mai mulți foști președinți, printre care George H. W. Bush și George W. Bush. Cel din urmă este cunoscut ca un critic vehement al lui Donald Trump.
Potrivit Le Figaro, pentru o mare parte a clasamentului, Donald Trump a preluat ierarhia realizată de revista Life și publicată în 1948.
Cum arată, de fapt, clasamentul prezentat de Trump
Cel mai mare: Donald Trump
Mari: Abraham Lincoln, George Washington, Franklin D. Roosevelt, Woodrow Wilson, Thomas Jefferson, Andrew Jackson
Aproape mari: Theodore Roosevelt, Grover Cleveland, John Adams, James K. Polk
Mediocri: Bill Clinton, John Quincy Adams, James Monroe, Rutherford B. Hayes, James Madison, Martin Van Buren, William Howard Taft, Chester A. Arthur, William McKinley, Andrew Johnson, Herbert Hoover, Benjamin Harrison
Sub medie: John Tyler, Calvin Coolidge, Millard Fillmore, Zachary Taylor, James Buchanan, Franklin Pierce
Eșecuri: Joe Biden, Barack Obama, Ulysses S. Grant, Warren G. Harding, Jimmy Carter