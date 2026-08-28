Vucic atacă tribunalul ONU după moartea lui Ratko Mladic. Serbia așteaptă decizia privind repatrierea trupului

Publicat 28 aug. 2026, 20:17 Sursă Agerpres

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, acuză tribunalul ONU de „comportament necivilizat” după ce Ratko Mladic a murit într-o unitate de detenție de la Haga. Belgradul nu a primit încă informații privind transferul trupului în Serbia, unde fostul general dorea să fie înmormântat.

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