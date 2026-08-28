Vucic atacă tribunalul ONU după moartea lui Ratko Mladic. Serbia așteaptă decizia privind repatrierea trupului

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, acuză tribunalul ONU de „comportament necivilizat” după ce Ratko Mladic a murit într-o unitate de detenție de la Haga. Belgradul nu a primit încă informații privind transferul trupului în Serbia, unde fostul general dorea să fie înmormântat.
Aleksandar Vucic critică decizia tribunalului de la Haga
Moartea lui Ratko Mladic, fostul comandant militar al sârbilor bosniaci, a declanșat o reacție dură din partea președintelui Serbiei. Aleksandar Vucic a criticat tribunalul ONU pentru că nu i-a permis lui Mladic să se întoarcă în Serbia înainte de a muri.
Ratko Mladic a murit joi, la vârsta de 84 de ani, într-o unitate de detenție a ONU din Haga, unde executa o condamnare la închisoare pe viață pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război comise în timpul războiului din Bosnia.
„Nu am primit nimic de la Haga”, le-a spus Vucic jurnaliștilor, precizând că autoritățile de la Belgrad sunt pregătite să sprijine organizarea unei înmormântări în Serbia, dacă familia lui Mladic va solicita acest lucru.
Vucic acuză tribunalul ONU de „comportament necivilizat”
Președintele sârb a condamnat faptul că fostul general nu a primit permisiunea de a muri în țara sa. Luna trecută, tribunalul respinsese solicitarea lui Mladic de a fi transferat în Serbia, după ce acesta invocase probleme grave de sănătate.
„Am văzut acum că Haga a vrut moartea lui Mladic în spatele gratiilor. Nu i-au permis generalului să moară în Serbia, unde voia să moară. Acesta este un comportament necivilizat, fără precedent sau justificare”, a spus Vucic.
La momentul respingerii cererii, tribunalul precizase că starea de sănătate a lui Mladic era precară, dar stabilă, și că acesta beneficia de îngrijirile medicale necesare în centrul de detenție.
Serbia nu știe încă dacă trupul va fi transferat
Belgradul așteaptă informații oficiale cu privire la procedura care va urma după decesul lui Mladic. Mecanismul Internațional Rezidual pentru Tribunalele Penale Internaționale nu a răspuns unei solicitări Reuters referitoare la posibilitatea transferării rămășițelor sale în Serbia.
Presa sârbă a relatat că Mladic și-ar fi exprimat dorința de a fi înmormântat la Belgrad. Potrivit acestor informații, el voia să fie îngropat în apropierea fiicei sale Ana, care a murit în 1994.
Vucic a transmis că autoritățile sârbe vor ajuta familia în cazul în care aceasta va decide organizarea funeraliilor în Serbia.
Tribunalul ONU anchetează moartea lui Mladic
Circumstanțele în care a murit Ratko Mladic sunt investigate de tribunalul ONU. Un judecător desemnat să supravegheze ancheta s-a deplasat vineri la unitatea de detenție din Haga.
Judecătorul a petrecut aproximativ trei ore în centrul de detenție, însă nu a făcut declarații la ieșire și nu a oferit presei informații despre investigație.
Mladic se afla în custodia tribunalului după condamnarea definitivă pentru crime comise în timpul războiului din Bosnia și Herțegovina.
Ratko Mladic a fost condamnat la închisoare pe viață
În 2017, Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie l-a condamnat pe Ratko Mladic la închisoare pe viață pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității. Sentința a fost confirmată în apel în 2021.
Războiul din Bosnia, desfășurat între 1992 și 1995, s-a soldat cu aproape 100.000 de morți. Mladic, care ocupa funcția de comandant al forțelor sârbe bosniace, a fost considerat responsabil pentru unele dintre cele mai grave crime comise în timpul conflictului.
Printre faptele pentru care a fost condamnat se numără masacrul de la Srebrenica din iulie 1995, în urma căruia aproximativ 8.000 de bărbați și adolescenți bosniaci au fost uciși în regiunea din estul Bosniei.
Asediul Sarajevo, una dintre acuzațiile centrale
Mladic a fost condamnat și pentru rolul său în asediul Sarajevo, care a durat 43 de luni. Aproximativ 10.000 de persoane au murit în timpul asediului capitalei bosniace.
Verdictul împotriva fostului general a inclus acuzații privind genocidul, crimele de război și crimele împotriva umanității, iar condamnarea pe viață a fost menținută în urma procedurii de apel din 2021.
În pofida condamnării internaționale, Ratko Mladic a continuat să fie glorificat de o parte dintre liderii politici sârbi și de unii membri ai comunității sârbe din Bosnia.