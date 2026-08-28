Tristan Tate reclamă condițiile din arest: „O moarte lentă”. Câte kg a slăbit

Scris de Darius Stănescu Publicat: 28 aug. 2026, 19:26

Andrew și Tristan Tate au solicitat unei instanțe federale din Florida să fie eliberați pe cauțiune, susținând că trebuie să își pregătească apărarea în procedura de extrădare cerută de Marea Britanie. Procurorii americani se opun însă eliberării, argumentând că cei doi ar avea resursele financiare și documentele necesare pentru a părăsi Statele Unite.

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