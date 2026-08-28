Tristan Tate reclamă condițiile din arest: „O moarte lentă”. Câte kg a slăbit

Andrew și Tristan Tate au solicitat unei instanțe federale din Florida să fie eliberați pe cauțiune, susținând că trebuie să își pregătească apărarea în procedura de extrădare cerută de Marea Britanie. Procurorii americani se opun însă eliberării, argumentând că cei doi ar avea resursele financiare și documentele necesare pentru a părăsi Statele Unite.
Frații Tate, care au cetățenie britanică și americană, au fost arestați la Miami pe 19 iulie. Autoritățile britanice au până pe 16 septembrie să transmită documentația completă pentru extrădare.
Ce au cerut Andrew și Tristan Tate
În timpul audierii de joi, 27 august 2026, Andrew și Tristan Tate au fost aduși în sala de judecată încătușați și îmbrăcați în uniforme bej de detenție. Cei doi au negat acuzațiile formulate împotriva lor și au cerut să fie puși în libertate în timp ce se derulează procedura judiciară.
Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, a declarat că nu a comis faptele de care este acuzat. Apărarea a invocat și faptul că frații Tate ar fi respectat anterior obligațiile stabilite în cadrul procedurilor judiciare din Marea Britanie și România.
Avocații lor au mai susținut că notorietatea uriașă de care beneficiază cei doi influenceri ar transforma o eventuală fugă într-o opțiune greu de pus în practică, conform BBC.
Procurorii: au bani și mai multe pașapoarte
Reprezentanții guvernului american au cerut menținerea arestului preventiv. Potrivit acestora, frații Tate prezintă risc de fugă deoarece ar avea acces la fonduri importante, precum și la mai multe pașapoarte.
Procurorii federali au respins ideea că declarațiile despre averea lor ar fi fost doar parte din imaginea promovată online. Ei au argumentat că resursele financiare ale fraților Tate le-ar putea permite să evite autoritățile și să se sustragă extrădării.
Ambasada Marii Britanii a transmis, la rândul său, documente instanței americane prin care cere ca cei doi să rămână în custodie până la clarificarea cererii de extrădare.
Judecătoarea Lauren Louis urmează să decidă în scris dacă Andrew și Tristan Tate pot fi eliberați pe cauțiune.
Tristan Tate reclamă condițiile din arest
Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, a vorbit în instanță despre condițiile de detenție, pe care le-a descris drept dificile. Acesta a afirmat că este ținut într-un spațiu mic și foarte cald, cu acces limitat la lumină naturală și mișcare.
El a declarat că situația îi afectează posibilitatea de a participa la propria apărare și a susținut că a pierdut circa 6,3 kilograme de la arestare.
Andrew Tate a afirmat, de asemenea, că a revenit în ring pentru a obține venituri și a admis că unele declarații controversate făcute online au avut rolul de a atrage atenția publicului.
Mărturia unei femei apropiate de Andrew Tate
Apărarea a chemat-o ca martor pe Natasha Sesay, o femeie din Anglia care a afirmat că are o relație de aproximativ cinci ani cu Andrew Tate. Ea a declarat că au împreună un copil și că așteaptă al doilea copil.
Sesay a spus în fața instanței că Andrew Tate nu ar fi manifestat violență față de femei, în ciuda imaginii controversate pe care acesta și-a creat-o în mediul online.
Zeci de acuzații în Marea Britanie
Frații Tate sunt vizați în Marea Britanie de 59 de acuzații penale. Printre acestea se numără acuzații de viol, trafic sexual și infracțiuni legate de imagini indecente cu un copil.
Conform procurorilor britanici, dosarul include acuzații formulate în două etape: 21 anul trecut și încă 38 luna trecută. Acestea se referă la șapte presupuse victime.
Andrew și Tristan Tate au respins acuzațiile. Ei au fost cercetați și în România într-un dosar de trafic de persoane, iar în perioada anterioară au avut restricții de călătorie.
Casa Albă a transmis că președintele Donald Trump nu va interveni în cazul privind extrădarea fraților Tate, deși aceștia și-au exprimat public sprijinul pentru el.