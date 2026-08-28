Rușii pleacă din țară de teama mobilizării. Cozi uriașe la granița cu Georgia

Scris de Darius Stănescu Publicat: 28 aug. 2026, 16:56

Tot mai mulți cetățeni ruși încearcă să părăsească țara pe fondul temerilor privind o posibilă intensificare a recrutării pentru războiul din Ucraina. La frontiera dintre Rusia și Georgia s-au format cozi de kilometri, iar date citate de Politico arată că aproximativ 113.000 de persoane au trecut granița în decurs de o săptămână.

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