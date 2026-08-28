Rușii pleacă din țară de teama mobilizării. Cozi uriașe la granița cu Georgia

Tot mai mulți cetățeni ruși încearcă să părăsească țara pe fondul temerilor privind o posibilă intensificare a recrutării pentru războiul din Ucraina. La frontiera dintre Rusia și Georgia s-au format cozi de kilometri, iar date citate de Politico arată că aproximativ 113.000 de persoane au trecut granița în decurs de o săptămână.
Exodul are loc după ce au apărut noi avertismente privind intențiile Moscovei de a suplimenta efectivele trimise pe front. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit recent despre riscul unor noi măsuri de mobilizare în Rusia, iar anunțurile au amplificat îngrijorarea în rândul populației.
Georgia, una dintre principalele rute de ieșire
Georgia rămâne una dintre cele mai accesibile destinații pentru rușii care vor să evite recrutarea sau consecințele războiului. Încă din primele luni ale invaziei ruse în Ucraina, țara din Caucaz a devenit un punct important de refugiu atât pentru cetățeni ucraineni, cât și pentru ruși care au ales să plece din Federația Rusă.
Imaginile și relatările din zona de frontieră indică un flux intens de mașini și persoane care încearcă să treacă spre Georgia. Mulți dintre cei care părăsesc Rusia se tem că noile reguli privind evidența militară le-ar putea reduce rapid posibilitatea de a călători în afara țării, conform Politico.
Moscova neagă pregătirea unei mobilizări generale
Kremlinul a respins informațiile privind o mobilizare militară în masă. Oficialii ruși susțin că nu există, în acest moment, un plan anunțat pentru convocarea pe scară largă a rezerviștilor.
Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a declarat că o mobilizare generală nu este necesară și că, din informațiile sale, aceasta nu este nici planificată, nici așteptată. De asemenea, reprezentanți ai autorităților de la Moscova au catalogat drept speculații afirmațiile apărute în spațiul public, inclusiv cele venite din Ucraina.
Rusia a schimbat regulile pentru ordinele de recrutare
Temerile cetățenilor sunt alimentate și de modificările legislative adoptate de autoritățile ruse. În 2022, sute de mii de persoane au reușit să evite chemarea la arme profitând de sistemul bazat pe citații transmise fizic, pe hârtie. În multe cazuri, documentele nu produceau efecte dacă destinatarul nu confirma primirea lor.
Ulterior, Rusia a introdus un sistem electronic pentru transmiterea ordinelor de recrutare. Citațiile digitale sunt înregistrate online și pot intra în vigoare într-un interval mult mai scurt, ceea ce limitează timpul în care persoanele vizate pot decide să plece din țară.