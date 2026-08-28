Capitala UE, în alertă după valul de atacuri cu arme de foc. Autoritățile avertizează că „oricine poate fi împușcat”

Bruxelles se confruntă cu o nouă serie de incidente armate asociate traficului de droguri. Procurorul Bruxelles-ului cere întărirea poliției judiciare și măsuri suplimentare în închisori.
Procurorul din Bruxelles avertizează asupra violențelor armate
O nouă serie de atacuri cu arme de foc în Bruxelles a determinat procurorul capitalei belgiene să solicite autorităților măsuri urgente împotriva rețelelor implicate în traficul de droguri. Julien Moinil spune că amploarea fenomenului a devenit îngrijorătoare și avertizează asupra riscului ca persoane care nu au legătură cu grupările criminale să fie prinse în schimburile de focuri.
„Sunt un procuror îngrijorat”, pentru că „oricine poate fi împușcat”, a declarat în fața presei procurorul Julien Moinil.
Din 2025 și până în prezent, la Bruxelles au fost înregistrate aproximativ 170 de incidente armate. Dintre acestea, 69 au avut loc în acest an.
Trei atacuri în doar trei zile
În 2025, două persoane au fost ucise în urma unor asemenea incidente. Majoritatea covârșitoare a atacurilor este asociată traficului de droguri.
La sfârșitul lunii august, autoritățile au înregistrat trei incidente armate într-un interval de numai trei zile. Unul dintre atacuri a avut ca țintă chiar un comisariat de cartier, asupra căruia doi indivizi cu cagule au tras cu arme de tip Kalașnikov.
Potrivit procurorului, în cele mai multe cazuri este vorba despre conflicte între bande rivale care activează în traficul de droguri. Violențele sunt alimentate de represalii succesive între grupările criminale.
„În mod manifest, ar exista un diferend și deci avem o dinamică de represalii”, a explicat el.
Liderii rețelelor ar coordona atacurile din străinătate
Julien Moinil consideră că seria de atacuri nu se va opri atât timp cât liderii rețelelor criminale nu sunt capturați. În numeroase situații, aceștia s-ar afla în afara Belgiei, ceea ce complică anchetele și operațiunile împotriva grupărilor.
Există și cazuri în care persoane considerate șefi ai unor bande sunt deja încarcerate, dar continuă să transmită ordine către exterior și să coordoneze atacuri armate din închisoare.
Magistratul a cerut din nou dotarea penitenciarelor cu aparate de bruiaj pentru telefoanele mobile, astfel încât persoanele încarcerate să nu poată utiliza dispozitivele pentru a coordona activități criminale.
Poliția judiciară are nevoie de mai mulți anchetatori
Pentru destructurarea grupărilor care controlează traficul de droguri este necesară și suplimentarea personalului din poliția judiciară. Moinil susține că aceste rețele dispun de o „mână de lucru” numeroasă, pe care o pot înlocui rapid atunci când membrii sunt arestați.
O parte dintre persoanele recrutate sunt tineri francezi, în majoritate minori, atrași de grupările criminale din nordul Franței sau din zona orașului Marseille.
Procurorul susține că fenomenul este cunoscut de autorități, însă amploarea pe care a căpătat-o în prezent este deosebit de îngrijorătoare.
„S-a constatat deja acest lucru, dar acolo asta ia o amploare foarte îngrijorătoare”, a subliniat acest procuror, adăugând că s-a întâlnit deja cu omologii săi din Marsilia și Lille pentru a discuta despre acest subiect.
Mii de persoane fără drept legal de ședere, reținute la Bruxelles
Un alt aspect menționat de procuror este implicarea unor persoane străine care nu au forme legale de ședere în Belgia. Moinil a dat ca exemplu o operațiune recentă în urma căreia au fost arestați 20 de cetățeni străini suspectați că aveau legături cu traficul de droguri.
Potrivit magistratului, persoanele respective au fost ulterior „eliberați de Biroul pentru străini”.
În 2025, poliția din Bruxelles a reținut aproximativ 7.000 de persoane aflate fără forme legale de ședere. În peste 90% dintre cazuri, acestea nu au suportat consecințe în urma situației lor administrative.
„Într-o țară care funcționează normal, o persoană care nu are un permis de rezidență și care vinde cocaină trebuie îndepărtată”, a afirmat el.
Minorii și persoanele fără ședere legală, recrutați de rețele
În opinia procurorului, existența unui număr mare de tineri minori disponibili pentru recrutare, alături de persoane străine fără drept legal de ședere, oferă grupărilor criminale o sursă constantă de noi membri.
Cele două categorii le permit rețelelor să își refacă rapid efectivele după intervențiile poliției și să continue activitățile legate de traficul de droguri.
Bruxelles-ul are nevoie de peste 80 de anchetatori
Julien Moinil a avertizat și în 2025 asupra riscului reprezentat de atacurile armate și a cerut suplimentarea resurselor puse la dispoziția sistemului judiciar. Potrivit procurorului, solicitările sale nu au produs până acum rezultatele așteptate.
Poliției judiciare din Bruxelles îi lipsesc în prezent peste 80 de anchetatori, deficit pe care magistratul îl consideră o problemă majoră pentru capacitatea autorităților de a investiga și destructura rețelele criminale.
Moinil a cerut din nou statului belgian să acopere posturile vacante din poliția judiciară.