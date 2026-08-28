Violențe în Ceuta. Spaniolii au atacat o tabără de migranți, le-au incendiat corturile și s-au ciocnit cu poliția

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 16:56

Criza din Ceuta se transformă într-un nou episod de violență, la o lună după afluxul masiv de migranți din Maroc. Protestatarii spanioli au atacat joi o tabără improvizată de pe o plajă, au aruncat cu pietre și au incendiat corturi, iar intervenția poliției a fost necesară pentru a împiedica extinderea confruntărilor.

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