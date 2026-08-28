Violențe în Ceuta. Spaniolii au atacat o tabără de migranți, le-au incendiat corturile și s-au ciocnit cu poliția

Criza din Ceuta se transformă într-un nou episod de violență, la o lună după afluxul masiv de migranți din Maroc. Protestatarii spanioli au atacat joi o tabără improvizată de pe o plajă, au aruncat cu pietre și au incendiat corturi, iar intervenția poliției a fost necesară pentru a împiedica extinderea confruntărilor.
Tabăra migranților, atacată de protestatari
Tensiunile din enclava spaniolă Ceuta au degenerat în confruntări între localnici și forțele de ordine. Manifestanții nemulțumiți de prezența migranților au ajuns pe o plajă unde aceștia își amenajaseră o tabără și au început să arunce cu pietre și alte obiecte.
Mai multe corturi au fost incendiate în timpul protestului. Imaginile difuzate de televiziunile spaniole au surprins un grup de manifestanți în apropierea focarelor, în timp ce polițiștii încercau să-i îndepărteze de zonă.
Forțele de ordine au intervenit pentru a împiedica escaladarea violențelor. În urma intervenției, migranții s-au retras spre zona unui dig, în timp ce polițiștii au împins protestatarii înapoi de pe plajă.
Protestatarii au încercat să blocheze Crucea Roșie
Conflictul nu s-a limitat la atacul asupra taberei. Localnicii au încercat să împiedice mașinile Crucii Roșii să ajungă pe plajă, unde voluntarii urmau să distribuie alimente migranților aflați în zonă.
Manifestanții care aveau steaguri spaniole au scandat „Ar trebui să plece” și „Afară cu Crucea Roșie”, în timp ce vehiculele organizației încercau să ajungă la persoanele care aveau nevoie de ajutor.
Incidentul a avut loc după ce, cu o zi înainte, un vehicul militar fusese atacat cu pietre și alte obiecte. Potrivit unui purtător de cuvânt al poliției din Ceuta, aproximativ 70 de persoane au participat la atac.
Peste 70.000 de migranți au ajuns în Ceuta în iulie
Actualele tulburări apar la aproximativ o lună după un aflux fără precedent de migranți din Maroc către Ceuta. În luna iulie, peste 70.000 de persoane au intrat ilegal în enclava spaniolă din Africa de Nord, încercând să ajungă pe teritoriul european.
Cei mai mulți dintre migranți s-au întors ulterior în Maroc. Câteva mii au rămas însă în Ceuta, unde unele persoane au ajuns să trăiască pe străzi sau pe plajă.
Estimările privind numărul celor rămași diferă. Guvernul spaniol de la Madrid apreciază că în Ceuta se mai află mai puțin de 7.000 de migranți, în timp ce oficialii locali susțin că numărul acestora este de cel puțin 10.000.
Diferența dintre estimările autorităților centrale și cele locale apare într-un oraș cu o populație de aproximativ 84.000 de locuitori, potrivit Deutsche Welle.
Aproximativ 1.500 de copii se află printre migranți
Situația este complicată și de numărul mare de minori rămași în Ceuta. Autoritățile estimează că aproximativ 1.500 de copii se află printre migranții care nu au părăsit enclava după afluxul din luna iulie.
Minorii ar urma să fie transferați în partea continentală a Spaniei, în cadrul măsurilor pregătite de autorități pentru gestionarea situației.
În același timp, opoziția conservatoare de la Madrid a cerut returnarea tuturor migranților rămași în Ceuta. Spania nu poate însă recurge la deportări colective, deoarece acordurile internaționale la care este parte interzic o astfel de măsură.