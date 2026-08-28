Grecia a mobilizat F-16 după ce o dronă turcă a ajuns lângă aeroportul din Alexandroupolis

Publicat 28 aug. 2026, 17:00 Actualizat 28 aug. 2026, 17:10

Grecia a mobilizat avioane de vânătoare F-16 după ce o dronă turcă a pătruns în spațiul aerian elen și a zburat în apropierea aeroportului din Alexandroupolis, în nord-estul țării. Drona a fost interceptată și îndepărtată din spațiul aerian grec.

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