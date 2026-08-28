Grecia a mobilizat F-16 după ce o dronă turcă a ajuns lângă aeroportul din Alexandroupolis

Grecia a mobilizat avioane de vânătoare F-16 după ce o dronă turcă a pătruns în spațiul aerian elen și a zburat în apropierea aeroportului din Alexandroupolis, în nord-estul țării. Drona a fost interceptată și îndepărtată din spațiul aerian grec.
Drona turcă a ajuns în apropierea pistei aeroportului
Incidentul a avut loc în apropiere de Alexandroupolis, în nord-estul Greciei. Postul public de televiziune ERTnews a relatat că o dronă turcă a pătruns ilegal în spațiul aerian grec, informație confirmată pentru AFP de o sursă militară elenă.
Potrivit ERTnews, drona s-a deplasat către un punct situat în apropierea pistei de aterizare a aeroportului din Alexandroupolis, chiar în momentul în care un avion de linie se pregătea să decoleze. Situația a fost considerată de postul elen „deosebit de îngrijorătoare”. Ca urmare, forțele aeriene elene au fost mobilizate imediat.
Avioanele F-16 au interceptat drona
Avioane de vânătoare F-16 grecești, aflate în stare de alertă, au decolat și s-au apropiat în câteva minute de dronă pentru identificarea și interceptarea acesteia.
Postul public elen de televiziune a transmis că intervenția avioanelor de luptă a determinat îndepărtarea dronei din spațiul aerian grec. Ieșirea acesteia din spațiul aerian al Greciei a fost înregistrată în zona insulei Samothraki, conform aceleiași surse.
Incidentul nu a afectat siguranța avionului de linie care urma să decoleze de pe aeroportul din Alexandroupolis. Ca măsură de precauție, aeronava a folosit o altă pistă și a decolat în condiții normale către aeroportul internațional din Atena.
Grecia denunță frecvent încălcările spațiului aerian
În pofida incidentului, o sursă militară elenă citată de AFP a declarat că acesta „nu este un incident grav”, fiind încadrat în categoria interceptărilor și incidentelor care au loc în mod regulat în nord-estul sau sud-estul Mării Egee.
Potrivit datelor Ministerului Apărării elen, încălcările spațiului aerian grec de către aeronave turce au redevenit frecvente în 2026. Acestea sunt concentrate în special în Marea Egee, iar dronele sunt utilizate tot mai mult pentru astfel de incursiuni.
Datele citate indică zero încălcări turcești în 2024, 225 în 2025 și 433 în 2026 până la începutul lunii august. O parte importantă dintre incidentele recente implică drone, atât înarmate, cât și neînarmate. Autoritățile elene protestează în mod regulat față de aceste încălcări ale spațiului aerian național.