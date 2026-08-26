Una dintre cele mai mari autostrăzi din Europa va traversa România. Coridorul rutier ar putea lega Lituania de Grecia și Turcia

România va face parte din Via Carpatia, unul dintre cele mai importante coridoare rutiere aflate în dezvoltare în Europa Centrală și de Est. Proiectul urmărește realizarea unei conexiuni rapide pe direcția nord-sud, între portul Klaipeda din Lituania și Grecia, cu o posibilă prelungire spre Turcia.
Rețeaua va trece prin șapte state, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Grecia, iar traseul principal ar urma să aibă aproximativ 3.000 de kilometri. În scenariile optimiste, lucrările și interconectările necesare ar putea fi încheiate până în anul 2030.
Via Carpatia va conecta nordul Europei de Salonic
Via Carpatia nu presupune construirea integrală a unei singure autostrăzi noi. Coridorul este gândit ca o rețea formată din autostrăzi, drumuri expres și șosele naționale modernizate, conectate între ele la standarde tehnice similare.
Punctul de plecare al rutei este Klaipeda, unul dintre porturile importante de la Marea Baltică. De aici, traseul coboară prin Polonia, Slovacia și Ungaria, apoi intră în România, continuă spre Bulgaria și ajunge la Salonic, în Grecia.
Miza proiectului este creșterea capacității de transport pentru mărfuri și pasageri între Marea Baltică, Europa Centrală, zona Dunării și sud-estul continentului. Autoritățile implicate estimează că noua axă rutieră poate sprijini investițiile și dezvoltarea economică în regiunile traversate.
România, inclusă în proiect după extinderea traseului
Inițiativa pentru Via Carpatia a apărut în 2006, când Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria au convenit asupra dezvoltării unui coridor rutier pe axa nord-sud.
Patru ani mai târziu, proiectul a fost extins prin includerea României, Bulgariei și Greciei. Astfel, traseul a fost prelungit până la Salonic, transformând Via Carpatia într-o rută strategică între nordul și sudul Europei.
Pentru România, includerea în această rețea este relevantă atât pentru legăturile cu statele din Grupul de la Vișegrad, cât și pentru transportul internațional către Grecia, Bulgaria și Turcia.
O ramură ar urma să ajungă la granița cu Turcia
Deși Salonicul a fost stabilit inițial drept capătul sudic al coridorului, proiectul are în vedere și o conexiune către Turcia. Ankara s-a alăturat inițiativei ca partener, iar planurile prevăd dezvoltarea unei ramuri care să treacă prin Bulgaria până în zona punctului de frontieră Svilengrad–Edirne, conform carandmotor.gr.
Din această zonă, coridorul ar putea continua spre Istanbul, unul dintre cele mai importante centre economice și logistice din regiune.
Primele etape ale proiectului au fost demarate în intervalul 2010–2015, mai ales în Polonia și Ungaria. În multe cazuri, investițiile au vizat lărgirea și modernizarea drumurilor existente, astfel încât acestea să poată fi integrate într-o rețea de drumuri rapide.
De unde vine numele Via Carpatia
Denumirea Via Carpatia trimite la Munții Carpați, lanțul muntos care traversează o parte importantă din Europa Centrală și de Est, inclusiv România. Numele a fost ales și ca referință la vechile drumuri romane, subliniind ideea unei rute internaționale cu rol comercial și strategic.