Una dintre cele mai mari autostrăzi din Europa va traversa România. Coridorul rutier ar putea lega Lituania de Grecia și Turcia

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 aug. 2026, 16:34

România va face parte din Via Carpatia, unul dintre cele mai importante coridoare rutiere aflate în dezvoltare în Europa Centrală și de Est. Proiectul urmărește realizarea unei conexiuni rapide pe direcția nord-sud, între portul Klaipeda din Lituania și Grecia, cu o posibilă prelungire spre Turcia.

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