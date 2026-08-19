Ion Cristoiu: ”Liderii USR, exces de zel în susținerea lui Fritz. Decizia CCR nu are nicio legătură cu funcția de președinte al partidului”

Ion Cristoiu a analizat miercuri, în direct la Realitatea PLUS, motivele din spatele deciziei USR de a intra în ședință pentru a reconfirma sprijinul pentru Dominic Fritz, în contextul deciziei CCR privind Legea integrității. Analistul a pus sub semnul întrebării necesitatea reconfirmării lui Fritz la șefia partidului și a susținut că situația trebuie privită din perspectiva efectelor politice pe care le poate avea decizia Curții Constituționale.
”Liderii USR, exces de zel în susținerea lui Fritz”
”I-a cerut cineva să nu mai fie președintele USR? Două lucruri sunt la ora actuală foarte ciudate la reacția liderilor USR. Este un exces de zel din a-l sprijini pe Dominic Fritz. În 17 decembrie 1989 s-a repetat un asemenea moment: Ceaușescu a prezentat în fața CPX, țineți minte, că el pleacă, de ce? Și toți aia de acolo, chiar și cei care complotau și voiau să plece, au fost tocmai aia trădători, au fost cei mai... Excesul. E ceva în neregulă cu excesul. Nu înțeleg de ce trebuie.... pune cineva la îndoială că ei nu-l susțin pe Fritz?. Adică, mi se pare o prostie tot ceea ce fac ei, de ce trebuie reconfirmat? Stați un pic. Le trece lor prin cap că e o problemă cu Fritz? Păi în capul nostru nu”, a declarat Ion Cristoiu.
Analistul Realitatea PLUS a subliniat că Dominic Fritz ”își pierde mandatul de primar. Poate să fie și să ajungă în Siberia și tot rămâne președintele USR.”
”Deci decizia aceasta nu are nicio legătură cu funcția de președinte. A pune problema confirmării sale deja e dubios, pentru că niciunul din noi, nici eu, nici dumneavoastră, n-am zis, bă, dar de ce e președinte? (...) Analizăm la rece. Avem un fapt și trebuie să vedem ce efecte are acest fapt cu totul. Efecte, nu știu. Primul efect este gravul atac la adresa unei instituții a statului de drept de către demitari. E o premieră. Adică eu am voie, v-am zis că n-aveam voie. Hai, jurnalist, dar să vii ministru și să spui că CCR e ticăloasă și cu tare, este încă o instituție a statului de drept atacată și care nu e conformă nici măcar cu standardele. Asta-i prima consecință”, a mai spus acesta.
”Fritz e clar că o să plece”
Potrivit jurnalistului, Ilie Bolojan este cel care are interesul ca Dominic Fritz să plece de la șefia USR.
”Din două motive: unul și cel mai important, el clar că o să plece. Că trebuie să facem un guvern de o oră, dacă vreți ca să plece și atunci el trece în opoziție. Problema este că în opoziție el încearcă o coaliție, o alianță gen DA, cu USR. Alianța DA avea totuși un șef. Se numea Traian Băsescu, chiar dacă era și Tăriceanu. Deci în imaginea publică, Alianța DA nu era condusă de doi oameni egali. În cazul de față este greu de imaginat o alianță de genul acesta între Bolojan, cap de afiș, și Fritz”, a menționat el.
Întrebat dacă pentru Ilie Bolojan ar fi mai bun altcineva la șefia USR, Ion Cristoiu a răspuns: ”Da. S-a discutat mult și cu Buzoian. Am spus care este interesul, pentru că Fritz totuși, și mai atenție: Știți de ce era foarte important Fritz? Era și primar. E vorba de imagine publică. Președintele nu era doar președintele. Adică era greu, cum să fii în public, să zici, da și alianța e condusă de Bolojan. Era condusă și de Fritz. Acum, oricine ar veni în afară, dar chiar și cu Fritz, Fritz nu mai e puterea pe care o avea atunci, era totuși primarul Timișoarei”.