Ion Cristoiu: ”Liderii USR, exces de zel în susținerea lui Fritz. Decizia CCR nu are nicio legătură cu funcția de președinte al partidului”

Publicat 19 aug. 2026, 17:50 Sursă Realitatea PLUS

Ion Cristoiu a analizat miercuri, în direct la Realitatea PLUS, motivele din spatele deciziei USR de a intra în ședință pentru a reconfirma sprijinul pentru Dominic Fritz, în contextul deciziei CCR privind Legea integrității. Analistul a pus sub semnul întrebării necesitatea reconfirmării lui Fritz la șefia partidului și a susținut că situația trebuie privită din perspectiva efectelor politice pe care le poate avea decizia Curții Constituționale.

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