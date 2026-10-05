Marcel Ciolacu, avertisment în plină criză politică: „Se face o politică de gherilă în România”. Ce spune despre Sorin Grindeanu premier

Marcel Ciolacu avertizează că actuala criză politică s-a prelungit prea mult și speră ca România să aibă un nou Guvern chiar în această săptămână. Fostul premier consideră firească propunerea PSD pentru Sorin Grindeanu.
Marcel Ciolacu avertizează că România nu mai poate rămâne mult timp în actualul blocaj politic și speră ca negocierile dintre partide să ducă la instalarea unui nou Guvern chiar în această săptămână. Fostul premier vorbește despre o „politică de gherilă” care a înlocuit, în ultimele luni, discuțiile serioase pentru formarea unei majorități. În același timp, Ciolacu consideră normal ca PSD să îl propună pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. El recunoaște însă că social-democrații nu au singuri suficiente voturi pentru învestirea unui Executiv.
Ciolacu: „Această criză s-a prelungit foarte mult”
Fostul premier spune că disputele politice au ajuns să țină România pe loc și că partidele trebuie să găsească rapid o soluție. În opinia sa, negocierile din această perioadă ar trebui să se concentreze pe formarea unei majorități și pe instalarea unui Executiv cu puteri depline. Ciolacu nu a indicat însă ce formulă de guvernare ar putea strânge voturile necesare. El spune doar că speră ca blocajul să fie depășit în următoarele zile.
„E un moment destul de dificil. Această criză s-a prelungit foarte mult. Am văzut că se face o politică de gherilă în România”, a declarat Marcel Ciolacu.
„Eu sper săptămâna aceasta o să avem Guvern”, a adăugat fostul premier.
Susținere pentru Sorin Grindeanu
Ciolacu consideră firească decizia PSD de a merge cu propriul președinte pentru funcția de prim-ministru. Sorin Grindeanu rămâne una dintre principalele variante pentru funcția de premier, iar social-democrații încearcă să găsească sprijinul necesar în Parlament. Fostul premier atrage însă atenția că PSD nu poate forma singur majoritatea. Tocmai de aceea, spune el, sunt necesare discuții și negocieri cu celelalte formațiuni.
„Partidul, cum e normal, a desemnat ca preşedintele partidului să fie persoana desemnată pentru a fi prim-ministru, ceea ce mi se pare foarte corect. Dar vedem că PSD-ul singur nu are numărul de voturi necesar şi de aceea sunt consultări cu toată lumea”, a declarat Marcel Ciolacu.
Fostul lider PSD nu a avansat un alt nume pentru conducerea Guvernului și nici nu a spus că ar exista deja o majoritate agreată. Mesajul său este însă că actuala criză trebuie închisă cât mai repede. Pentru Ciolacu, următoarele zile ar trebui să fie decisive pentru negocierile politice. În lipsa unei înțelegeri, România ar continua să funcționeze fără un Guvern cu puteri depline.
Ciolacu: Un Guvern este necesar și pentru proiectele locale
Marcel Ciolacu a legat formarea unui nou Executiv și de proiectele administrative care depind de decizii luate la București. Din poziția de președinte al Consiliului Județean Buzău, el a dat exemplul Vulcanilor Noroioși, obiectiv în administrarea căruia autoritățile județene vor să se implice. Pentru continuarea demersurilor sunt însă necesare și hotărâri la nivel guvernamental. Este, în opinia sa, încă un exemplu al efectelor pe care prelungirea blocajului politic le poate avea dincolo de negocierile dintre partide.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026