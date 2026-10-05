Marcel Ciolacu, avertisment în plină criză politică: „Se face o politică de gherilă în România”. Ce spune despre Sorin Grindeanu premier

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 oct. 2026, 15:34

Marcel Ciolacu avertizează că actuala criză politică s-a prelungit prea mult și speră ca România să aibă un nou Guvern chiar în această săptămână. Fostul premier consideră firească propunerea PSD pentru Sorin Grindeanu.

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