Avertisment dur de la UDMR înainte de Cotroceni: „Este inacceptabil ca PNL și PSD să nu ajungă la un compromis”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 oct. 2026, 12:19

UDMR merge luni la Palatul Cotroceni, dar pune presiune pe PSD și PNL să lase deoparte o parte dintre condițiile care au blocat până acum negocierile. Liderul deputaților Uniunii, Csoma Botond, spune că răbdarea oamenilor s-a terminat și că marile partide nu mai pot continua disputa începută încă din luna mai. În opinia sa, fără concesii de ambele părți, formarea unui guvern stabil devine tot mai dificilă. Mesajul vine înaintea unei noi runde de consultări cu președintele Nicușor Dan pentru desemnarea unui premier.

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