Avertisment dur de la UDMR înainte de Cotroceni: „Este inacceptabil ca PNL și PSD să nu ajungă la un compromis”

UDMR merge luni la Palatul Cotroceni, dar pune presiune pe PSD și PNL să lase deoparte o parte dintre condițiile care au blocat până acum negocierile. Liderul deputaților Uniunii, Csoma Botond, spune că răbdarea oamenilor s-a terminat și că marile partide nu mai pot continua disputa începută încă din luna mai. În opinia sa, fără concesii de ambele părți, formarea unui guvern stabil devine tot mai dificilă. Mesajul vine înaintea unei noi runde de consultări cu președintele Nicușor Dan pentru desemnarea unui premier.
Csoma Botond: „Nu există altă cale”
„Mergem la Palatul Cotroceni în această după-amiază. Nu există altă cale: atât PNL, cât şi PSD trebuie să facă concesii. Cetățenii sunt de-a dreptul nerăbdători, este inacceptabil ca marile partide românești să nu ajungă la un compromis din luna mai”, este mesajul transmis de Csoma Botond.
UDMR spune că este dispus să susțină mai multe formule de guvernare, dacă acestea pot aduce stabilitate și suficiente voturi în Parlament. Pentru Uniune, problema nu mai este doar numele viitorului premier, ci și existența unei majorități care să poată susține un Executiv cu puteri depline. După luni întregi de negocieri fără rezultat, liderii formațiunii cer o înțelegere între partidele care pot construi o majoritate. Presiunea este cu atât mai mare cu cât blocajul politic continuă să se prelungească.
Kelemen Hunor: „România are nevoie de guvern”
Și Kelemen Hunor a vorbit despre nemulțumirea tot mai mare din societate după luni întregi de criză. Liderul UDMR spune că au trecut 148 de zile fără ca partidele să reușească să instaleze un guvern cu puteri depline. El avertizează că prelungirea acestei situații slăbește încrederea oamenilor în instituții și în clasa politică. În opinia sa, miza nu mai ține de interesele unui partid, ci de funcționarea normală a statului.
„După 148 de zile, nu suntem în stare să învestim un guvern cu puteri depline şi acest lucru este inacceptabil. Nu noi avem nevoie de guvern. Nu USR, nu PNL şi nu PSD are nevoie de guvern. România are nevoie de guvern. Omul când îşi pierde răbdarea, când societatea îşi pierde răbdarea, nu mai are încredere în instituţii, nu mai are încredere în politicieni şi îşi ia soarta în propriile mâini, iar reacţia va fi pe măsură”, a declarat Kelemen Hunor.
Consultări complicate la Cotroceni
Consultările de la Cotroceni încep la ora 14:00, iar pozițiile partidelor rămân încă destul de diferite. Sorin Grindeanu este una dintre principalele variante discutate pentru funcția de premier, însă există și scenariul unui independent sau al unui tehnocrat. În același timp, partidele încearcă să găsească formula care poate aduna suficiente voturi în Parlament. UDMR insistă că fără compromisuri reciproce, o nouă desemnare riscă să ducă la încă un blocaj.