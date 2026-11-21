Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 nov. 2026, 17:11

Nicoleta Pauliuc, senator PNL, a anunțat sâmbătă că Biroul Politic Național al Organizației Femeilor Liberale (OFL) a votat demiterea sa din funcția de președintă a organizației. Pauliuc susține că este al șaselea episod de sancționare și presiune politică la care este supusă în ultimele luni, pe care îl pune pe seama votului său pentru învestirea unui premier liberal și a demersului în instanță prin care a contestat legalitatea unor decizii ale conducerii partidului.

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