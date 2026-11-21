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Politica· 1 min citire
Nicoleta Pauliuc, demisă de la șefia Organizației Femeilor Liberale: ”Este al șaselea episod de presiune politică din ultimele luni”
FOTO: Facebook
Nicoleta Pauliuc, senator PNL, a anunțat sâmbătă că Biroul Politic Național al Organizației Femeilor Liberale (OFL) a votat demiterea sa din funcția de președintă a organizației. Pauliuc susține că este al șaselea episod de sancționare și presiune politică la care este supusă în ultimele luni, pe care îl pune pe seama votului său pentru învestirea unui premier liberal și a demersului în instanță prin care a contestat legalitatea unor decizii ale conducerii partidului.
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