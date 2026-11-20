Publicat 20 nov. 2026, 22:05 Sursă Realitatea.net realitatea plus

O nouă dovadă de ipocrizie din partea fostului premmier Ilie Bolojan. Întrebat dacă își reproșează ceva din perioada mandatului său de premier, acesta s-a victimizat, afirmând că a încercar să facă tot ce este mai bine pentru economia românească. Afirmația este contrazisă de datele oficiale, care indică probleme majore rămase nerezolvate în urma guvernării sale.

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