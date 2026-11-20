Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Ipocrizie marca Bolojan. Întrebat ce-și reproșează din mandat, fostul premier se victimizează: „Am făcut tot posibilul”
Ilie Bolojan la PNL Sibiu (sursă: PNL)
Publicat20 nov. 2026, 22:05
SursăRealitatea.net realitatea plus
O nouă dovadă de ipocrizie din partea fostului premmier Ilie Bolojan. Întrebat dacă își reproșează ceva din perioada mandatului său de premier, acesta s-a victimizat, afirmând că a încercar să facă tot ce este mai bine pentru economia românească. Afirmația este contrazisă de datele oficiale, care indică probleme majore rămase nerezolvate în urma guvernării sale.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News