Publicat 20 nov. 2026, 18:41 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Compania aeriană de stat TAROM ar putea avea o nouă șansă de redresare, după ani de pierderi și probleme de management. Vicepremierul Marian Neacșu a anunțat că Executivul lucrează împreună cu Ministerul Transporturilor la un plan care să permită salvarea și relansarea transportatorului național.

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