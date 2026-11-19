Publicat 19 nov. 2026, 22:28 Actualizat 19 nov. 2026, 22:29

Sorin Grindeanu nu vede nimic neobișnuit în puterile extinse ale lui Marian Neacșu, care coordonează mai multe ministere și are atribuții inclusiv în privința cheltuielilor. Liderul PSD justifică situația prin faptul că Guvernul are un singur vicepremier și transmite un mesaj clar: premierul este Luca Niculescu.

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