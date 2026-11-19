Sorin Grindeanu nu vede nimic neobișnuit în puterile extinse ale lui Marian Neacșu, care coordonează mai multe ministere și are atribuții inclusiv în privința cheltuielilor. Liderul PSD justifică situația prin faptul că Guvernul are un singur vicepremier și transmite un mesaj clar: premierul este Luca Niculescu.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a apărat decizia premierului Luca Niculescu de a-i acorda responsabilități suplimentare vicepremierului Marian Neacșu, inclusiv în ceea ce privește avizarea proiectelor cu impact bugetar ale mai multor ministere. Liderul social-democrat susține că această formulă de coordonare nu este una neobișnuită și amintește că vicepremierii au avut atribuții similare și în guvernele precedente.
Invitat joi seara la un port TV, Sorin Grindeanu a fost întrebat despre rolul pe care îl va avea Marian Neacșu în coordonarea activității ministerelor și în verificarea cheltuielilor acestora.
Liderul PSD a respins ideea că responsabilitățile primite de vicepremier ar reprezenta o abatere de la practica guvernamentală și a apreciat că măsura este una benefică.
În susținerea poziției sale, președintele PSD a făcut referire la perioada în care a ocupat funcția de vicepremier, explicând că și atunci avea responsabilități de coordonare asupra unor ministere. Potrivit acestuia, distribuirea unor astfel de atribuții între vicepremieri era stabilită în funcție de partidele reprezentate în coaliția de guvernare.
Grindeanu a subliniat și experiența administrativă a lui Marian Neacșu, despre care spune că este un politician cu o îndelungată activitate în administrația publică. El a precizat că responsabilitățile vicepremierului sunt prevăzute într-o hotărâre oficială și consideră că acestea sunt justificate.
Grindeanu respinge scenariul unui „premier din umbră” în persoana lui Marian Neacșu
Întrebat despre interpretările potrivit cărora Marian Neacșu ar putea deveni un fel de „premier din umbră” al PSD, Sorin Grindeanu a respins această ipoteză. Liderul social-democrat a explicat că partidul și-a asumat participarea la guvernare și responsabilitatea pentru deciziile Executivului.
Președintele PSD a insistat că atribuțiile suplimentare ale vicepremierului nu schimbă ierarhia din fruntea Guvernului. În acest context, el a precizat explicit cine ocupă funcția de prim-ministru.
Totodată, liderul PSD a arătat că Executivul trebuie să se concentreze asupra problemelor economice, reformelor și pregătirii bugetului pentru perioada următoare.
Ce atribuții noi a primit Marian Neacșu în Guvern
Responsabilitățile vicepremierului Marian Neacșu au fost extinse printr-o decizie semnată de premierul Luca Niculescu miercuri, 18 noiembrie, și publicată în Monitorul Oficial.
Conform documentului, Neacșu va avea un rol în avizarea proiectelor de acte normative cu impact bugetar inițiate de 15 ministere. În plus, vicepremierul va asigura coordonarea funcțională a mai multor ministere și structuri din cadrul Guvernului.
Prin această decizie, Marian Neacșu primește un rol important în monitorizarea proiectelor care presupun cheltuieli de la bugetul de stat, dar și în coordonarea activității unor instituții guvernamentale.
Premierul Luca Niculescu a justificat atribuțiile suplimentare prin experiența pe care Marian Neacșu o are în administrația publică, prezentând această formulă drept un mecanism suplimentar de coordonare a activității guvernamentale.