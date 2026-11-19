Președintele României, Nicușor Dan, a avertizat joi, în cadrul Bucharest Forum, că Europa se confruntă cu un război hibrid, iar societatea nu conștientizează suficient amploarea amenințărilor de securitate din prezent. Șeful statului a subliniat că România trebuie să rămână implicată în dezbaterile și deciziile strategice internaționale, în contextul tensiunilor geopolitice și al presiunilor tot mai mari asupra Flancului Estic al NATO și asupra regiunii Mării Negre.
Participând la reuniunea organizată sub tema „On the Edge of Realignment”, Nicușor Dan a atras atenția că valorile occidentale și direcția europeană nu trebuie considerate garantate, ci apărate printr-un efort comun al societății.
Acesta a evidențiat importanța implicării României în formatele internaționale de decizie, precum NATO, Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite, afirmând că țara noastră va continua să participe activ la inițiativele care vizează securitatea europeană.
Marea Neagră, sub presiune. Avertisment privind infrastructura critică
Un punct important al discursului președintelui a vizat situația de securitate din regiunea Mării Negre, unde atacurile cu drone, loviturile asupra navelor și pierderile de vieți omenești indică o escaladare a riscurilor.
Nicușor Dan a atras atenția și asupra presiunilor exercitate asupra infrastructurii critice, menționând în mod special proiectul energetic Neptun Deep, considerat strategic pentru independența energetică a României.
În acest context, șeful statului a susținut că România trebuie să își consolideze capacitatea de răspuns și să mențină o poziție fermă în relațiile bilaterale și multilaterale. Această abordare este definită în Strategia Națională de Apărare prin conceptul de „independență solidară”.
Trei priorități strategice pentru România
Președintele a prezentat trei direcții concrete de acțiune pentru consolidarea securității naționale și a rezilienței regionale: investițiile în apărare, consolidarea independenței energetice și dezvoltarea conectivității strategice.
În domeniul apărării, România își va alinia investițiile la obiectivele stabilite la Summitul NATO de la Haga. În paralel, autoritățile urmăresc întărirea securității energetice și a infrastructurii de conectivitate, măsuri care contribuie inclusiv la sprijinirea Ucrainei și a Republicii Moldova.
NATO, UE și parteneriatul cu SUA, pilonii politicii externe
În ceea ce privește orientarea strategică a României, președintele a reafirmat că politica externă va continua să se bazeze pe trei piloni fundamentali: apartenența la NATO, integrarea în Uniunea Europeană și Parteneriatul Strategic cu Statele Unite.
Nicușor Dan a respins ideea unei contradicții între consolidarea capacităților europene de apărare și menținerea relației transatlantice, susținând că o Europă mai puternică din punct de vedere militar va contribui și la consolidarea parteneriatului cu Washingtonul.
Bucharest Forum, organizat de Institutul Aspen România și German Marshall Fund, marchează 15 ani de dezbateri strategice desfășurate la București, reunind reprezentanți ai mediului politic, diplomatic și de securitate pentru discuții privind evoluțiile geopolitice și viitorul ordinii internaționale.