Publicat 19 nov. 2026, 16:35 Actualizat 19 nov. 2026, 17:11

Președintele României, Nicușor Dan, a avertizat joi, în cadrul Bucharest Forum, că Europa se confruntă cu un război hibrid, iar societatea nu conștientizează suficient amploarea amenințărilor de securitate din prezent. Șeful statului a subliniat că România trebuie să rămână implicată în dezbaterile și deciziile strategice internaționale, în contextul tensiunilor geopolitice și al presiunilor tot mai mari asupra Flancului Estic al NATO și asupra regiunii Mării Negre.

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